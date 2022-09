A 5 meses de su pelea, Héctor Suárez Gomis y Vicente Serrano se dan con todo: "Cobarde"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como algunos recordarán, durante la tarde del pasado 4 de mayo, el youtuber del canal Sin Censura, Vicente Serrano, denunció a través de sus redes sociales que el actor y comediante, Héctor Suárez Gomis lo había agredido físicamente en el interior de la Plaza Artz Pedregal, motivo por el que los lentes del creador de contenido terminaron rotos. En aquel momento, el protagonista de Diseñado ambos sexos reconoció que, en efecto, lo había atacado, pero aclaró que tenía motivos suficientes para hacerlo.

Si bien, pareciera que las cosas ya se habían enfriado entre los dos, parece ser que esto no es del todo correcto, ya que, durante la noche del pasado 25 de septiembre, el hijo de Héctor Suárez le dio retuit a una de las publicaciones de Serrano, en la que éste se quejaba de la "soberbia" de algunas personas al publicar cualquier cosa, esto en referencia a la investigación sobre el presunto paradero de los 43 normalistas que la periodista, Peniley Ramírez lanzó el día de ayer, donde habría revelado el trágico destino de los jóvenes.

Como respuesta a esta queja, Héctor Suárez Gomis envió un mordaz mensaje en donde hizo alusión al enfrentamiento que se mencionó al principio de esta nota: "Como por ejemplo: Auxilio, me estrellaron los lentes en la cara. ¡Auxilio, por favor ayúdenme, un güey solo y sin guaruras, me encaró y como soy un cobarde de época, necesito que el gobierno para el que trabajo y para el que hago propaganda, me ayude!".

Retuit de Héctor Suárez

A su vez, Vicente Serrano le respondió a Héctor (hasta llegado el medio día de este lunes, 26 de septiembre) por medio de ironías: "Escribe el que hasta conferencia de prensa organizó para decir "su verdad" (...) El que le habló a López Dóriga para explicar que quitas los lentes como mago. Mejor explícale a la jueza el 29". Por su parte, Suárez no se quedó callado y le contestó: "Como gran cobarde, tienes que meter a más gente. Después del 29, el video va a publicarse en todos lados y se verá la verdad y lo inmensamente cobarde que eres".

Pelea de Héctor Suárez y Vicente Serrano

Parece ser que las palabras de Héctor no amedrentaron a Vicente Serrano, quien apeló nuevamente a la ironía: "No te enojes, se te va a caer el poco pelo que te queda. Yo soy el más interesado en que se dé a conocer el video ¿Ya lo viste? Urge que lo veamos por todos lados". Cabe señalar que el histrión no fue el único involucrado en la disputa verbal, ya que, propios y ajenos comenzaron a enviarle mensajes hostiles al youtuber, en los que, al igual que Gomis, lo calificaron de "cobarde".

Respuesta de Vicente Serrano

Fuentes: Tribuna, Twitter @PelonGomis