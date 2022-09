Pese a pleito con Angelina Jolie, Brad Pitt habría conseguido nueva pareja; es 27 años menor que él

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pesar de que hace algunos años, Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más estables de Hollywood, así como una de las más queridas, hoy por hoy, se encuentran en pleno pleito legal. Resulta ser que el pasado mes de julio, el actor de Conoces a Joey Black demandó a la protagonista de Maléfica porque supuestamente ella había vendido parte de un viñedo francés del que eran copropietarios a un oligarca ruso, lo que derivó en que el histrión tuvo que buscar un nuevo socio, pero éste habría tenido malas intenciones.

En el medio de esta situación surgieron acusaciones de la actriz de Tom Raider, quien reveló que su exesposo la habría agredido en un avión, en el medio de un vuelo que iba, precisamente de Francia, hacía Los Ángeles, lo que poco a poco mostró que su relación no era tan idílica como muchos pensaban; sin embargo, esto no parece inmutar a Brad, quien tal parece decidió abrirle las puertas al amor con nada más y nada menos que Emilia Ratajkowski, quien es una afamada modelo y actriz, 27 años menor que él.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Créditos: Internet

La ola de especulaciones comenzó a tomar fuerza porque, presuntamente, la actriz de Desaparecida habría sido captada un par de ocasiones con el protagonista del Tren Bala. Además de ello, hace algunas semanas, la propia Emilia solicitó el divorcio de su esposo, Sebastian Bear-McClard, porque presuntamente éste le habría sido infiel. Cuando la noticia salió a la luz, la propia modelo reveló que, pese a la mala experiencia, no estaba dispuesta a cerrarse al amor, también afirmó que estaba pensando en tener citas nuevamente.

Fotografía de Emilia Ratajkowski

A su vez, el medio estadounidense, Page Six logró consultar con una persona que es cercana a la pareja, quien reveló que, aunque todo parece indicar que los famosos no están en una relación. De hecho, la fuente afirmó que "Brad no está saliendo con nadie", aunque no descartó la posibilidad de que las salidas casuales puedan evolucionar en algo más, por lo que le pidió al portal que estuvieran "atentos" a lo que pudiera suceder.

Fuentes: Tribuna