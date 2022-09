Salió del clóset: Tras renunciar a TV Azteca, actriz de Televisa se casa con mujer 20 años menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y luego se cambió a TV Azteca, aparece en redes de Las Estrellas pues revelan algo que casi nadie sabía de ella: está casada con una mujer 20 años menor desde 2019. Se trata de Laura Luz, quien actualmente da vida a la 'Tía Chepina' en la telenovela Vencer la Ausencia, al aire en la televisora de San Ángel.

Laura Luz, de 55 años, empezó su carrera artística en los años 80, participando en programas como ¡Cachún cachún ra ra! y telenovelas como Milagro y magia y Buscando el paraíso, sin embargo se cambió a las filas del Ajusco a finales de los años 90 para participar en series como Una familia con Ángel, el melodrama Todo por Amor y en el 2000 hasta debutó como conductora del matutino Cada Mañana, el cual abandonó por razones personales en el 2003.

En 2004, la actriz volvió a las filas de Televisa para hacer el programa ¡Qu’esto, que l'otro, Salud! y estalló contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego, afirmando que le dolió mucho que no confiaran en su trabajo y sacaran del aire su programa. Aunque señaló que tuvo más ofertas de trabajo, optó por regresar a Televisa luego de más de 10 años de haber salido: "Me afectó que sacaran de la programación Buenas Noches, porque me entusiasmé con el proyecto, pero desgraciadamente no recibimos apoyo, entonces me desinfló. Sentí feo que no reconocieran el esfuerzo, porque ahora sí que no me dijeron ni buenas noches".

Laura Luz actualmente forma parte del elenco del melodrama Vencer la Ausencia de la productora Rosy Ocampo, cuarta entrega de la saga Vencer. No obstante, algo que muchos fanáticos no sabían es que la actriz forma parte de la comunidad LGBTQ+, por quienes seguido alza la voz, ya que ella está casada con una mujer 20 años menor. En un tuit publicado en Las Estrellas revelaron que Laura tiene tres años casada con una mujer llamada Marychelo García.

Instagram @lauraluzoficial

Una de las fotografías que más causaron revuelo, según el portal, fue cuando la actriz publicó detalles de su cita romántica con García por su cumpleaños, a quien conoció en el proyecto Broadway por amor: "(Fue) en un proyecto que se llama ‘Broadway por amor’, donde actores y cantantes profesionales interactuamos con jóvenes que tienen las ganas de estar en un escenario. Dentro de ese grupo estaba ella, y cada año nos reencontrábamos; pero fue hace tres años y medio que empezó una atracción y nos enamoramos", señaló.

Laura Luz y su esposa 20 años menor

Ambas empezaron a viajar juntas por el mundo y comenzaron una vida en pareja por lo que en 2019 se casaron en una íntima ceremonia en la que las acompañaron familiares y amistades más cercanas. Ambas no han dejado de presumir en redes sociales su relación, pues su historia de amor es conmovedora. "Estoy feliz, plena y ha sido un paso importante. Me siento muy contenta. Tenemos tres años y medio de relación y MaryChelo es la mujer de mi vida. Ha sido una experiencia extraordinaria conocerla y compartir", dijo en 2019.

Twitter @Canal_Estrellas

