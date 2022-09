'Save the King': Palacio de Buckingham busca que Netflix no afecte reputación de Carlos III en 'The Crown'

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Desde el pasado 8 de septiembre, el primogénito de la Reina Isabel II se convirtió en el nuevo monarca de Reino Unido, noticia que no solo sacudió al mundo entero, sino que además provocará que en dicha parte del mundo haya varios cambios, los cuales van desde el cambio de moneda, himno nacional, pasaportes y claro, medidas para proteger la reputación del nuevo líder de la corona, en especial cuando está por estrenarse la quinta temporada de la serie de Netflix, The Crown donde se abordará uno de los asuntos más controversiales del rey.

De acuerdo con medios británicos, el Palacio de Buckingham adelantó que trabajará en proteger la reputación del Rey Carlos III en especial porque en esta producción original de la plataforma de streaming, Netflix, se abordará uno de los temas más "explotadores" por parte de esta empresa, es decir, el divorcio de los entonces Príncipes de Gales y la relación que el monarca tuvo con Camila Parker, reina consorte.

Cabe destacar que estas medidas para proteger la reputación de los Royals se dio en medio del lanzamiento del primer adelanto de la quinta temporada en donde se ve a la actriz Elizabeth Debicki y al actor Dominic West, quienes personifican a Carlos y Diana, prepararse para la ola de cuestionamientos en torno al anuncio de su divorcio, mismo que derivó de la presunta relación extramarital que el actual rey sostuvo por muchos años con Camila Parker. Asimismo, la quinta temporada estará disponible cuando Carlos III ya haya sido coronado, por lo que su reputación podría verse severamente afectada.

"Lo que la gente olvida es que hay seres humanos reales y vidas reales en el centro de esto", destacó una fuente real.

En ese sentido, el Palacio de Buckingham insistió en que lo que se verá en streaming corresponde a un drama mas no a un documental, algo por lo que todo lo que envuelve a la corona británica fue calificado, de acuerdo al Palacio, como "explotador" por la empresa que hace unos meses tuvo que lidiar con la pérdida de miles de suscriptores, evento que no evitó que el estreno se aplazara aún con el deceso de la reina que estuvo al frente por 70 años.

Netflix no ha mostrado alguna postura en torno a las medidas de seguridad que tendrá el Palacio de Buckingham, ya que solo insistió en que el deceso de Lady Diana será hasta la sexta y última parte de esta serie que, luego dela muerte de Isabel II acaparó las tendencias en la audiencia, en especial por lo que concierne a la relación del rey y la que para muchos, es la verdadera y única reina de Inglaterra, Diana Spencer.

Muy exigente

Paralelo a este evento, el libro denominado 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' insiste en que como príncipe, Carlos III era muy exigente y con un "temperamento feroz y una ética de trabajo feroz", lo cual también ha afectado su reputación ante el mundo pues lejos de lo que la Reina Isabel II proyectaba, su primogénito ha mostrado actitudes poco tolerables que lo califican, según internautas, como un tirano.

"En cualquier momento puede querer llamarte por algo. Trabajando en sus cajas, en sus ideas, en sus papeles. El ritmo es bastante intenso", remarco un extrabajador del monarca.

Luego de la muerte de su madre, se reveló que 100 trabajadores de Clarence House, recinto oficial de Carlos y Camila, serían despedidos, evento que reforzó la teoría sobre su poco trato para con las personas y consideración por sus años de servicio, pues muchos de ellos lo sirvieron durante décadas y ahora tienen un futuro incierto, algo que al royal no le preocupa en absoluto. "Las cosas lo frustrarían, especialmente los medios", dice el libro.

