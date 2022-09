Tragedia en la dinastía: Devastada, Maxine Woodside confirma desgarradora noticia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de presentar complicaciones en su salud en los últimos meses, dan fuerte noticia sobre Silvia Pinal. Fue la periodista de espectáculos Maxine Woodside quien anunció este lunes en su programa radiofónico Todo para la mujer que la diva del Cine de Oro mexicano está enferma y por este motivo no pudo acudir a una reunión que tenía pactada este domingo. La noticia viene luego de que su regreso al teatro en mayo de este año fuera un desastre, ya que la actriz lucía mal de salud.

Como se recordará, Silvia acaba de cumplir 92 años hace apenas unos días y lucía muy recuperado, situación distinta a la que se presentó en mayo y que encendió la polémica. La matriarca de la dinastía Pinal, quien perdió su contrato de exclusividad con Televisa en el 2020, apareció en escena en la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! con un frágil estado de salud e incluso tuvo que abandonar el teatro en el estreno a prensa por problemas estomacales y de la presión.

Silvia Pinal lucía mal de salud hace unos meses

Además de esto, se filtraron audios del productor, Iván Cochegrus, en donde despotricaba contra las actrices Norma Lazareno, Sylvia Pasquel y Mary Paz Banquells. Tras toda esta controversia, la obra quedó cancelada a solo 10 días de su estreno, además de que hubo críticas a la familia de la diva por permitir que subiera al escenario con un semblante tan delicado, pues estaba en silla de ruedas y no podía pronunciar los diálogos.

Tras este escándalo, la actriz reapareció semanas después muy recuperada y su familia contó que empezó a recobrar su lucidez pues dejó de tomar unos medicamentos que le estaban afectando. No obstante, ahora la periodista y locutora Maxine Woodside informó este lunes que la diva está enferma de neumonía, motivo por el cual no acudió a una comida que tenía pactada con amigas este domingo, entre las cuales estaban Laura Zapata e Irma Dorantes.

Silvia Pinal con Maxine Woodside

Según Maxine, Alejandra Guzmán también iba a ir pero finalmente no acudió por el estado de salud de 'La Pinal'. "Iba a ir doña Silvia Pinal pero, ¿qué crees? Silvia tiene neumonía", le dijo Maxine a Ana María Alvarado al aire. Aunque contó que no está grave, sí señaló que se están extremando cuidados en casa, ya que el médico que la atiende optó por no internarla en el hospital para evitar cualquir contagio que pueda empeorar su salud.

Aunque ningún integrante de la familia Pinal ha confirmado o negado la noticia, se espera que en las próximas horas puedan pronunciarse al respecto y den información sobre el estado de salud de la actriz, quien acaba de festejar su cumpleaños número 92 rodeada de sus amigos y familiares. Por el momento, medios están atentos a cualquier dato referente a la primera actriz, quien acaba de recibir un homenaje en Bellas Artes.

