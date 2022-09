Tras 57 años de trayectoria, querida actriz sorprende tras presumir radical cambio de 'look'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa es una de las pocas televisoras que puede presumir que grandes estrellas han cruzado por sus pasillos y no sólo eso, también han dedicado gran parte de su trayectoria a colaborar con las empresa de los Azcárraga; una de ellas es la primera actriz, Ana Martín, quien goza de tener una basta carrera artística en San Ángel, esto es debido a que suele mantenerse sumamente activa en el medio del entretenimiento mexicano.

Si bien, sus miles de seguidores están acostumbrados a la imagen de 'abuelita', 'ama de llaves' o 'madre abnegada' que la misma actriz ha interpretado durante años, lo cierto es que durante la tarde de este lunes, 26 de septiembre sorprendió a sus fanáticos tras publicar algunas fotografías en Instagram donde se le ve con un 'look' totalmente diferente al que lleva regularmente, incluso, hubo algunas personas que indicaron lo joven que lucía en la imagen.

Todo comienza con una foto en donde se aprecia que le están cortando el cabello y, según las palabras de la protagonista del Pecado de Oyuki, la melena le habría quedado sumamente corta, pero esto no esto todo, porque en la siguiente imagen se le puede ver con el pelo más largo y color platinado, lo que dio un aspecto mucho más jovial, pero... lamentablemente el nuevo 'look' de la famosa era una peluca, así es, se trataba de un glow up para una telenovela.

Cambio de 'look' de Ana Martín

De acuerdo con la descripción de Ana Martín, aquellas imágenes no son actuales, ya que, pertenecen al tiempo en el que apareció en al telenovela, Por siempre mi amor, donde su personaje sufrió un cambio de 'look'; sin embargo, el corte de cabello sí fue real, ella comentó que aunque había quedado muy "cortito" esto no es algo que le resultase desagradable, ya que, disfruta de llevar este tipo de estilos, esto a pesar de que en el último retrato se le aprecie haciendo una cara de desagrado, después de ver cómo quedó al final del día.

Fotografía final de Ana Martín

Fuentes: Tribuna, Instagram @anamartin