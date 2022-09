Tras éxito de Grupo Firme, Christian Nodal daría concierto gratuito en el Zócalo ¿con Belinda?

Ciudad de México.- El pasado domingo, la agrupación del regional mexicano, Grupo Firme, se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) de forma gratuita; este espectáculo consiguió que poco más de 280 mil personas se movilizan al Centro Histórico para bailar y entonar las canciones más populares de esta banda. Ahora, luego de esta exitosa presentación, ha comenzado a surgir el rumor de que el siguiente en presentarse sería el sonorense Christian Nodal, pero, ¿con Belinda?

Grupo Firme reunió a más de 280 mil personas en el Zócalo de la CDMX. Foto: Internet

Este 'cotilleo' surgió por un comentario que hizo, nada más y nada menos, que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia de prensa matutina de este lunes. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano, quien celebró la asistencia que provocó Grupo Firme en el Zócalo capitalino el pasado 25 de septiembre, dijo que hay otros artistas interesados en presentarse de forma gratuita; si bien no lo confirmó, dijo que Christian Nodal sería uno de estos.

No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería [dar un concierto en el Zócalo]… Christian Nodal quería también participar y no cobrar, sería buenísimo", detalló el presidente mexicano en su 'mañanera'.