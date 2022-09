Tras ser rechazada en Televisa por 'vieja', querida celebridad arrasa en el Auditorio Nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Mariana Seoane es recordada como una de las estrellas más queridas de Televisa, debido al gran talento que tenía para encarnar a perversas villanas, la celebridad de Por Ella Soy Eva y Pequeña Traviesa reveló que tuvo que abandonar a la empresa de San Ángel, debido a que, conforme avanzaba el tiempo iba a recibiendo menos ofertas laborales, ya que, según sus palabras, la mayoría de papeles iban destinados a la nueva camada de actrices.

Y aunque hubo un tiempo en el que la carrera de las celebridades se terminaba si se marchaban de la empresa de los Azcárraga, lo cierto es que la celebridad no ha dejado de triunfar en Telemundo, donde ha participado en producciones como El Chema y Así se baila; sin embargo, la carrera de la estrella de televisión no se centra únicamente en la actuación, ya que, en más de una ocasión ha puesto a bailar a miles de personas con sus canciones como Niña Buena, entre otras piezas musicales.

Resulta ser que, durante la noche del pasado domingo, 25 de septiembre, la artista realizó una exitosa colaboración con La Sonora Dinamita y, según algunos testimonios el recinto se inundo de baile, canto y muchos aplausos para las celebridades quienes se unieron para cantar 'Se me perdió la cadenita', 'El viejo sombrerón' y 'Oye'. Por su parte, Mariana Seoane demostró que el día de ayer era de suma importancia para ella, ya que, incluso la acompañó su mamá, quien se emocionó de ver que su hija está triunfando como nadie, esto se sabe gracias un breve clip que la cantante subió, donde aparece su progenitora.

Por otro lado, Mariana parece haber quedado llena de agradecimiento y es que la colaboración resultó ser todo un éxito, hecho que fue señalado por la propia Seoane cuando mencionó que el público no dejó de gozar cada una de las canciones que los músicos interpretaron: "Gracias a todos y cada una de las personas que me han acompañado en el camino hasta el día este día las bendigo y les agradezco tanto aprendizaje. Anoche (fue) uno de los días más hermosos de mi vida. Mis padres ahí viéndome triunfar y gozando el público no paró de entregarse conmigo", declaró la famosa.

Cabe señalar que la familia de la celebridad no fue la única en apoyarla en este paso tan importante que dio en su carrera como cantante, ya que, sus compañeros de actuación no tardaron en manifestarse en su cuenta oficial de Instagram, donde la felicitaron por este gran logro; entre ellos se puede mencionar a Chantal Andere, Ana Bárbara, Cecilia Galliano, Liz Dieppa, Sandra Itzel y Sharis Cid.

