Tras varios años juntos, Paloma Quezada le envía tremendo 'recadito' a Mauricio Islas

Miami, Estados Unidos.- En meses recientes, el exgalán de Televisa, Mauricio Islas, logró sorprender a sus seguidores, después de abandonar a TV Azteca, empresa en la que estuvo trabajando durante varios años y donde protagonizó melodramas como Cielo Rojo, La mujer de judas, Las bravo, Perseguidos, Señora Acero, Rosario Tijeras y Desaparecida. Luego de ello, el histrión participó en MasterChef Celebrity, lo que marcó la última producción de la empresa del Ajusco donde se le vio.

Luego de ello, Mauricio tuvo que viajar a Miami para las grabaciones de Top Chef, reality show de Telemundo en el que ha estado participando durante las últimas semanas y, gracias a las publicaciones de su pareja, Paloma Quezada, se sabe que el histrión no estuvo con su familia durante todo ese tiempo, por lo que no es de sorprenderse que, tras varios días sin verse, la también actriz le enviase un certero mensaje al padre de sus dos hijos, en donde claramente se puede apreciar que no se guardó nada.

Todo ocurrió durante la tarde este lunes, 26 de septiembre, cuando la mujer publicó un par de fotografías de ella con el protagonista de El manantial y Amor real. En la primera imagen se puede ver que ambos se están besando, mientras que en la segunda ambos posan debajo de un marco de corazón, frente a lo que parece ser una construcción que recuerda un poco al Tag Majal, mientras tanto, ella escribió:

Resulta ser que Mauricio Islas no se quedó callado y correspondió al mensaje de amor de su pareja "Con tu amor, Paloma Quezada, soy invencible, te amo". Cabe aclarar que este lunes, 26 de septiembre, es un día sumamente importante para el actor, ya que, el día de hoy se celebra la gran final de Top Chef VIP, reality show en el que el histrión llegó como uno de los cuatro finalistas, ¿será que esta vez el famoso lograra ganar el gran premio de los 100 mil dólares? Como sea que resulte todo, seguro su familia se pondrá muy feliz de volver a estar con él.

