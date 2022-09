VIDEO: Vanessa Claudio confiesa el polémico motivo por el que abandonó TV Azteca y 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Vanessa Claudio confesara que su relación amorosa con Carlos Arenas no fue la mejor debido a que el conductor resultó ser una persona sumamente tóxica, la puertorriqueña está dando de qué hablar una vez más. En esta ocasión tocó el tema de los fuertes motivos que la llevaron a abandonar Venga la Alegría y TV Azteca hace algunos años.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, que Vanessa Claudio detalló por qué salió de la televisora en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. La actriz inició en el programa Vengache pa' ca, donde trabajaba como reportera de calle apenas usando un short y top, por lo cual internamente se cuestionaba si había estudiado la universidad para tener un trabajo como ese.

La conductora aseguró que la quisieron sexualizar y de cierta forma "vender" su físico en la televisión, pues únicamente la vestían con prendas que "llamaban la atención" pero no de la mejor manera y mucho menos como ella quería. Con ganas de mostrar su potencial, Claudio buscó abrirse camino en el matutino Venga la Alegría, pero ahí la historia no fue muy diferente. "Ya no quería ser la que baila, la que canta (...) quería que la gente me viera diferente".

Fue así como Vanessa se convenció a sí misma de renunciar a TV Azteca, aunque sabía que estaba dejando ir una gran oportunidad de trabajo. "Yo quería arriesgarme". Luego de 5 años en Venga la Alegría, la artista se mudó a Estados Unidos y se unió a Suelta la sopa en Telemundo.

Siempre he sido fiel creyente de que cuando te llaman a los castings tienes que ir, y siempre había querido internacionalizarme, hago la entrevista, platico con Telemundo, hago el casting y rápido bajan los productores así de 'qué tienes próximamente, ya en 2 semanas puedes estar aquí'... y a los 5 días, me dicen que tengo cinco días para mudarme a Miami", expresó.

Actualmente, trabaja para la televisora del Ajusco, como conductora estelar del programa Al Extremo, dónde sigue en la categoría de entretenimiento, pero ya explota más sus deberes periodísticos, además lleva una lucha interna contra la sexualización de la mujer en la televisión y tiene muy claro que su imagen no debe definir quien es: “Llega un momento en tu vida que, pues vas creciendo, y quieres que la gente te respete, respete tu trabajo".

Fuente: Tribuna