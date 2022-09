Adiós Chapoy: Tras veto de Televisa y retiro de novelas, exconductora de TV Azteca aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien recientemente trabajó en TV Azteca y hasta se unió a Pati Chapoy, sorprendió a toda la audiencia pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy tras haber declarado que la habían vetado de las telenovelas de Televisa. Se trata de Laura Zapata, quien sigue dando de qué hablar por las diferencias que tiene con su media hermana Thalía.

Laura se dio a conocer en la empresa de San Ángel desde hace varias décadas gracias a sus trabajos como villana en entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata. Sin embargo, la última vez que realizó una novela fue en 2017 con El Bienamado pues luego dijo que la habían vetado por pronosticar que el remake de Cuna de Lobos sería un fracaso.

La intérprete mexicana alzó la mano para reencarnar a la malvada 'Catalina Creel' en la readaptación de la exitosa novela, sin embargo, los productores decidieron contratar a la actriz española Paz Vega para este icónico personaje y esto la hizo enfurecer: "Mi carrera ahí (en Televisa) está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", dijo Laura años atrás.

Al no contar con contrato de exclusividad, el año pasado 2021 Zapata decidió probar suerte en la televisora del Ajusco siendo parte de la primera temporada del reality MasterChef Celebrity México y luego le dieron la oportunidad de aparecer como juez de su nuevo reality Music Battles México, el cual lamentablemente fue un fracaso. Además estuvo de invitada en programas como Venga la Alegría y por supuesto Ventaneando con Pati Chapoy.

Durante los últimos días la retirada actriz de 66 años ha estado envuelta por la controversia debido a que la conductora Yolanda Andrade la acusó de haber vivido por años a costillas de Thalía, quien es su gran amiga. Esta mañana en las redes sociales del programa Hoy compartieron una nota en donde Zapata hace nuevas declaraciones acerca de este conflicto y además deja en shock al revelar que no quiere saber nada de su media hermana.

De acuerdo con información del matutino de Las Estrellas, la primerísima actriz confesó que tomó una drástica medida para ya no saber nada acerca de Thalía: "Ya la bloqueé", le dijo a los reporteros en su más reciente entrevista. Posteriormente fue cuestionada sobre si era verdad que el dinero que le enviaba la esposa de Tommy Mottola a su abuela Eva Mange, ella lo usaba para mantenerse y esto respondió:

Mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Comedia, tragedia, farsa, drama, melodrama y cobro muy bien, mira de dónde me estás viendo", declaró.

Posteriormente Laura confesó que teme por su vida luego de las fuertes declaraciones que ha hecho Yolanda Andrade en su contra y la responsabilizó de lo que pueda pasarle: " A mí nadie me va a utilizar para su plan, no voy a subir a mi nivel a alguien que no lo tiene. Ya dije, lo bueno es que a través de ustedes ya dije que la responsabilizo (de lo que me pueda ocurrir)", finalizó.

