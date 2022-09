Adiós TV Azteca: Tras salir del clóset y veto de Televisa, actriz renuncia a 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una controversial y querida actriz, quien durante algún tiempo estuvo vetada de Televisa y hace unos meses sorprendió al salir del clóset, dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría pues además de que hace meses renunció al programa, este martes 27 de septiembre se reintegró a la conducción del matutino Hoy. Se trata de Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien desde hace 1 año forma parte del elenco de Hoy.

La comedianta mexicana se dio a conocer por programas de comedia como Hospital de la risa, La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes en Televisa, sin embargo, hace un par de años traicionó a esta empresa y se unió a TV Azteca por invitación del fallecido Alberto Ciurana. El entonces directivo del Ajusco le dio su primer contrato a 'La Chupitos' para que llegara a la televisora como parte del reality Todos quieren fama.

Sin embargo, la conductora también realizó apariciones en otros programas como Ventaneando con Pati Chapoy, Corazón Grupero, La Resolana y por supuesto Venga la Alegría, donde estuvo en varias ocasiones. Pero desde el pasado 2021 Liliana abandonó las filas de esa empresa y volvió a San Ángel, donde en una ocasión estuvo vetada por haberse ido a trabajar a la cadena Estrella TV en Estados Unidos.

En esta ocasión los ejecutivos de Televisa no le aplicaron ninguna restricción a 'La Chupitos' y le permitieron que volviera como competidora de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, además de que apareció de invitada en otros programas como De noche con Yordi Rosado en Unicable, donde acabó confesando que alguna vez había coqueteado con una mujer:

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo y además sorprendió a sus fans pues en una visita al foro de Montse&Joe, Liliana acabó besándose con su comadre 'Rosa Concha'.