Afamada actriz revela que fue violentada cuando debutó en la actuación: "Él abusó de mí"

Hollywood, Estados Unidos.- Si bien en apariencia el mundo de la farándula puede resultar glamoroso y envidiable para muchas personas, lo cierto es que existe un lado oscuro que, desde hace algunos años, comenzó a ser expuesto por varios famosos, quienes por medio del hashtag "#metoo" ventilaron la serie de abusos de las que fueron víctimas a lo largo de sus respectivas carreras. Recientemente, una afamada actriz de televisión anunció el lanzamiento de su libro, Making a Scene, donde habló sobre diversas situaciones que se vio obligada a vivir en el set de la serie en la que trabajaba.

Se trata de Constance Wu, quien saltó a la fama después de aparecer en la serie asiático-estadounidense Fresh off the boat, de acuerdo con los primeros informes del libro, la celebridad detalló que uno de los productores la habría acosado en diversas ocasiones en el set. Ella explicó que este hombre se habría comportado de manera dominante con ella e incluso le hacía saber cómo debía vestirse fuera de cámara. La histrionista llegó a explicar que resistió todo el acoso debido a que se trataba de su primer trabajo y creyó que así funcionaba la industria.

Fotografía de Constance Wu

Aunque este pasaje del libro podría ser considerado como "muy fuerte" por algunos lectores, lo cierto es que la estrella se había reservado algo mucho peor que sucedió cuando recién estaba comenzando su carrera en la actuación. De acuerdo con información de Vanity Fair, Wu habría tenido cita con un aspirante a novelista, a quien señaló como Ty. La misma Constance explicó que decidió salir con él porque no lucía amenazante, aunque su instinto le decía otra cosa.

La actriz, de 40 años, relató que todo cambió cuando comenzaron a tener relaciones, ya que, de último momento, ella le pidió que se detuviera, pero éste no lo hizo. Cuando ella notó lo que estaba ocurriendo decidió no resistirse. La celebridad señaló que al día siguiente intentó enterrar lo ocurrido y continuó su vida como si lo hubiera olvidado, pero todo cambió cuando regresó de filmar la serie Crazy Rich Asians hace 4 años, momento en el que, luego de una siesta volvieron los recuerdos de golpe.

Me acababa de despertar de una siesta cuando me di cuenta de que me golpeó como una inundación. Ty abusó de mí. Me violentó y yo no había hecho nada al respecto