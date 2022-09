A 4 años de su fallecimiento, revelan los últimos mensajes de texto que este afamado conductor envió

Comparta este artículo

Hollywood, Estados Unidos.- El 8 de junio del 2018, el mundo de la farándula y la gastronomía se vistió de luto después de que un afamado chef y conductor de televisión se arrancara la vida en la habitación de un hotel de Kaysersberg-Vignoble. Luego de 4 años de este lamentable acontecimiento, el periodista Charles Leerhsen escribió una biografía no autorizada de la estrella de televisión, algunos mensajes de texto que el presentador envió días antes de perder la vida.

Se trata de la celebridad culinaria Anthony Bourdain, quien llegó a parecer en diversos shows gastronómicos, como A Cook's Tour, The Taste, The Mind of a Chef, Sin reservación y Parts Unknown. Si bien su carrera como especialista en la cocina fue prolífica, el libro Down and out in paradise: The Life of Anthony reveló que, en realidad, él no disfrutaba de ser famoso, hecho que habría quedado en claro, luego de que saliera a la luz un mensaje que el presentador le envió a su exesposa, Ottavia Busia-Bourdain.

Yo también odio a mis fans. Odio ser famoso. Odio mi trabajo

Pero no fue solo eso, ya que, también vienen mensajes de texto que Anthony le habría enviado a su novia, Asia Argento, después de que él hubiese visto algunas fotografías de la mujer, de 47 años, bailando con el reportero francés Hugo Clément, en un restaurante de un hotel romano. Si bien, en primera instancia, Bouordain se habría puesto furioso por estos hechos, después se contactó con la actriz italiana para afirmarle que "no estaba molesto", pero las cosas entre la pareja no se solucionaron.

Anthoy Bourdain y Asia Agento

Supuestamente, Argento decidió terminar con la relación debido a la "posesividad" del chef, hecho que, parece ser no fue tomado a bien por Anthony quien, después de un largo día de filmación y, tras haber bebido, se contactó con Asia y le preguntó si "podía hacer algo" para arreglar todo, pero ella le habría contestado de manera tajante que dejara de molestarla; a lo que Bourdain respondió con un 'Ok' y después procedió a quitarse la vida.

De acuerdo con algunos informes, el medio The New York Times se contactó con Asia, quien respondió a la solicitud del medio estadounidense y, tras ser cuestionada sobre si creía que su infidelidad fue la causa de la muerte de Anthony, ella respondió que "no", también destacó que tras ello mucha gente la acusa de haber terminado con la vida del amigo de Gordon Ramsay, pero ella asegura que no tuvo nada qué ver y afirmó que. previamente. ya había hablado con Charles Leerhsen a quien le pidió que no mencionara nada sobre los mensajes.

Fuentes: Tribuna