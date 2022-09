Bomba en la Familia Real: El nieto de Carlos III habría amenazado a sus compañeros de clase

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- A casi tres semanas del fallecimiento de Isabel II, las revelaciones sobre la Familia Real Británica no dejan de salir a la luz, tal y como ocurrió este martes, 27 de septiembre, cuando un medio estadounidense lanzó una noticia del libro de la investigadora real Katie Nicholl, The New Royals, donde se lee que el hijo mayor del nuevo Príncipe de Gales habría amenazado a sus compañeros de clase.

Básicamente todos los medios están de acuerdo en que Kate Middleton y William Windsor se han esforzado para que sus hijos, George, Charlotte y Louis tengan una infancia lo más normal posible, hecho del que el futuro heredero al trono de Inglaterra hizo gala en el funeral de su bisabuela, donde fue captado mientras le sacó la lengua a una cámara que estaba filmando el auto en el que iban él y su familia.

Parece ser que esa misma educación lo han llevado a amenazar a sus compañeros de clase que no terminan de agradarle y es que, según testimonios obtenidos de The New Royals, el pequeño príncipe le habría advertido a otros niños que tuvieran "cuidado", ya que, su padre se convertiría en el Rey algún día, pero no sólo es eso, ya que, el niño es perfectamente consciente de que él mismo asumirá el cargo cuando sea mayor.

Mi papá será Rey, así que será mejor que tengas cuidado", habría dicho el pequeño George

De acuerdo con algunos informes, los herederos al trono no son conscientes del peso que cargarán en el futuro, hasta cierta edad, tal como ocurrió en el caso de William, quien se dice que, de pequeño tenía como objetivo convertirse en policía para poder cuidar de los demás, por lo que resultó ser todo un impacto para él enterarse de que, al contrario de los demás niños, él no podía elegir sobre su propio futuro.

En cuanto a George, se desconoce si él habría mantenido el anhelo de convertirse en Rey cuando se volviera en adulto, tampoco se sabe en qué momento fue que William le comentó al pequeño que terminaría asumiendo el trono de Reino Unido, pero según información del medio estadounidense, Page Six, esto pudo haber ocurrido durante el cumpleaños número 7 del Príncipe, a partir de entonces, el hijo mayor de Lady Di y Kate han procurado equilibrar la vida del niño, entre sus deberes reales y su desarrollo como persona.

