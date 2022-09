¿Divorcio en Televisa? Cristián de la Fuente admite infidelidad a su esposa: "Cometí un error"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor chileno Cristián de la Fuente, que ha protagonizado telenovelas en México, como Fuego en la sangre y Amor bravío, está dando de qué hablar tras difundirse un video en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa, la también actriz Angélica Castro, con quien lleva 20 años de casado. En el material, difundido por el programa Primer Impacto, se observa a Cristián abrazando y besando apasionadamente a una joven.

Este encuentro habría ocurrido en la Ciudad de México el pasado 15 de septiembre en el restaurante llamado La Única. El artista, que se encuentra trabajando en la capital mexicana, reconoció a las pocas horas que sí se besó con una dama en días pasados. "Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", explicó el artista chileno en entrevista para el programa En Casa de Telemundo.

El intérprete que ha participado en diversos melodramas de la mano de Televisa, admitió su falta y agregó: "Es un error de borracho, de tonto". Finalmente, De la Fuente manifestó el remordimiento que siente por las acciones que cometió, sobre todo por su esposa Angélica Castro, con quien tiene una hija de nombre Laura.

Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad", concluyó.

Hasta el momento Castro no se ha pronunciado en específico sobre lo ocurrido con su marido, pero debido a un reciente video que compartió en su cuenta de Instagram las especulaciones apuntan a que su relación con Cristián atraviesa por una fuerte crisis, que para muchos podría terminar en divorcio. "Qué importante rodearte de las personas correctas", escribió la famosa en el clip.

Pero eso no es todo, pues en dicho material también aparece el actor argentino Juan Soler, protagonista de varias telenovelas en México, como La mexicana y el güero y Cuando me enamoro, con Silvia Navarro. Los cibernautas critican que este actor de igual manera se acerca mucho a la mujer e incluso se le puede observar tomándola de la cintura, sin embargo, él no ha dado una declaración al respecto.

