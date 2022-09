En manicomio y desfigurada: Tras ser dada por muerta y 14 años retirada, actriz regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró del medio artístico sin dar explicaciones hace 14 años, reaparece en las pantallas de Televisa en medio de rumores de su posible regreso a los melodramas. Se trata de la querida actriz mexicana Adela Noriega, quien hizo su último proyecto Fuego en la sangre en el 2008 para después dejar la actuación y optar por vivir una vida más tranquila en Miami, Florida (según reportes, pues Adela no ha confirmado esta información).

Como se recordará, la actriz empezó su prolífica carrera en la actuación en los años 80 y protagonizó melodramas en Televisa como Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen. Tras su papel en Fuego en la Sangre junto a Eduardo Yáñez, Adela se retiró de la pantalla chica y desapareció del ojo público, provocando una serie de especulaciones sobre su vida personal, su apariencia y su paradero a través de los años.

Adela Noriega

Se dijo que la actriz, actualmente de 52 años, tuvo un supuesto romance con un expresidente de México con quien presuntamente tuvo un hijo al que mantuvieron en secreto, sin embargo, esto fue desmentido por ella y gente cercana, como la productora Carla Estrada, quien afirmó que Adela nunca tuvo hijos. También se dijo que enfermó de cáncer y hasta se filtraron supuestos videos de su funeral. La noticia de su muerte fue falsa y aclarada por su hermana Reyna, quien desmintió que haya padecido de cáncer.

También se dijo que la actriz acabó desfigurada luego de una cirugía estética que salió mal en un intento de rejuvenecer su aspecto y volver a la actuación y que habría estado internada en un manicomio luego de una relación tóxica en su juventud, aunque nada de esto fue confirmado. Aunque han filtrado fotografías de cómo luciría la actriz en la actualidad, se desconoce si sean verdaderas o solo producto de la edición.

Y aunque mucho se ha dicho sobre su regreso a los melodramas, hasta ahora este no se ha concretado y la actriz no ha reaparecido ante las cámaras de ningún medio. No obstante, la llamada 'Reina de las telenovelas' sí apareció en las pantallas de Televisa pues el matutino Cuéntamelo Ya! la incluyó en un listado que salió al aire en el programa de este lunes 26 de septiembre el cual mencionaba a "Las actrices con más telenovelas en Televisa".

En una recopilación de las actrices con más telenovelas en Televisa, Adela figuró en la lista junto a otras famosas como Edith González, Victoria Ruffo, Érika Buenfil, Itatí Cantoral, Lucía Méndez, Angelica María, Lucero, Lety Calderón, Rebecca Jones, Angelique Boyer, Maite Perroni y Daniela Romo. Adela actuó en un total de 13 melodramas en su carrera, 11 en la televisora de Emilio Azcárraga, de las cuales protagonizó 9. ¿Alguna vez viste una de sus telenovelas?

Captura de pantalla de Las Estrellas

Fuente: Tribuna