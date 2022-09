Luego de anunciarse que sí va a juicio por evasión fiscal, Shakira así reacciona en redes sociales

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La polémica no deja en paz a la cantante colombiana Shakira quien en medio de la separación que enfrenta con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, ahora se confirmó que sí irá a juicio por evasión fiscal, pues las autoridades de la 'Madre Patri' buscan llevarla a enfrentar una pena de ocho años de cárcel más el pago de una multa por 23.1 millones de dólares tras presuntamente no haber pagado impuestos por la cantidad de 14.5 millones de euros.

Si bien este es un duro golpe para la intérprete de temas como Ojos así, Suerte o Antología, a través de las redes sociales compartió una noticia que le da esperanza de salir avante, pues la plataforma de música en streaming, Spotify le entregó una placa donde se confirma que su tema Hips don't lie llegó a un total de mil millones de reproducciones, lo que confirma que pese a que su vida personal pende de un hilo, su carrera se mantiene en ascenso, lo que le ayudará a afrontar la situación.

"Mil millones de transmisiones en Hips Don't Lie. ¡Gracias @spotify por esta placa, a @wyclefjean por la colaboración y a todos vosotros por vuestro increíble apoyo!", escribió.

Es precisamente en las plataformas sociales que Shakira ha compartido tanto logros, nuevos proyectos y claro, momentos que comparte con sus hijos, Sasha y Milán o su padre, lo que para los periodistas españoles que le han seguido la pista en todo este duro proceso, es una forma de apoyarse en especial cuando su expareja se deja ver en compañía de su actual novia, la joven Clara Chía.

La originaria de Barranquilla previo a recibir la noticia en torno al juicio que deberá enfrentar por evasión fiscal, buscó llegar a un acuerdo con el futbolista a quien le ofreció un total de dos millones de dólares para saldar sus deudas a cambio de permitirle llevarse a sus hijos a Miami, algo que el catalán no aceptó y hasta llegó a determinar que los menores de edad no podrán dejar España en por lo menos dos años, tiempo en que Shakira tendría que seguir en el Viejo Continente para no solo ver por los niños, sino también enfrentar la justicia.

