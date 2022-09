Omar Chaparro intenta hacer reír a sus fans, pero lo destrozan debido a esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este martes, 27 de septiembre, el afamado actor y comediante, Omar Chaparro, compartió un video que, probablemente, consideró gracioso con la finalidad de alegrar el día de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram; sin embargo, terminaron por destrozarlo debido a que este clip tendría oscuros antecedentes relacionados con el maltrato animal.

Como algunos sabrán, el también cantante siempre ha procurado mantener una buena relación con sus fans, motivo por el que regularmente publica su día a día en la red social de la cámara multicolor, donde añade algunos videos grabados por él mismo que son divertidos, o bien, comparte clips graciosos de otros usuarios, tal y como ocurrió durante el medio día de hoy, cuando le envió saludos a sus fanáticos y añadió un cortometraje que si bien, en primera instancia podría parecer 'chistoso', lo cierto es que éste podría tener un oscuro trasfondo.

En el video se puede ver a un perro, color gris, de tamaño pequeño que se encuentra vestido con un atuendo blanco y va cargando una especie de maceta, la situación es que el animal está caminando en dos patas, algo que de por sí podría resultar antinatural para los canes; posteriormente, el cuadrúpedo se sube a un scooter y, con torpeza, intenta manejarlo, hasta que llega a una jardinera y termina por caer.

Como se mencionó anteriormente, a primera vista esto podría parece gracioso para algunos, pero no para los fans de Omar Chaparro, quienes comenzaron a reprender al famoso por compartir este tipo de contenidos y es que, hace un par de años salieron a la luz diversos videos sobre la manera en la que los dueños de estos animales los entrenaban para realizar estos trucos. En las imágenes de los mismos se podía ver que los perros recibían constantes maltratos psicológicos y hasta físicos para lograr la proeza de mantenerse de pie.

Es bajo este contexto que la gran mayoría de los fans de Chaparro reprobaron al famoso por compartir este tipo de contenido, ya que, en la sección de comentarios se podían ver mensajes como los siguientes: "Muy divertido y todo, pero ¿sabían que para que el perrito hiciera eso pasan por mucho maltrato?", "Eso no está bien, los torturan para que aprendan a hacer eso. No es normal", "Los animales no son juguetes", "Pobrecito. La espaldita, que miseria debe tener ese animalito", "Ese es un tipo de maltrato que sufren los perritos para que realicen ese tipo de cosas... No pongas eso aunque algunas personas lo ven gracioso, sufren", "Pobrecito eso es maltrato animal y no da risa".

