"Resucitando de nuevo": Tras debatirse entre la vida y la muerte, Andrés García reaparece

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- El primer actor, Andrés García reapareció públicamente a través de las cámaras del programa de espectáculos Ventaneando, luego de que se informara que se estaba dejando morir tras ser hospitalizado de emergencia y surgieran especulaciones con respecto a que ya le habría dado su última voluntad a su esposa Margarita Portillo.

El artista reapareció en su casa ubicada en Acapulco y respondiendo a los conductores de la emisión televisiva de TV Azteca comentó: “¿Cómo están?, Bisogno espero que te encuentres bien (…) Mi querido Pedro Sola, tuviste razón cuando mencionaste lo de la resurrección de Andrés García, pues estoy… resucitando de nuevo, les agradezco muchísimo sus buenos deseos, oraciones, les mando muchos abrazos a todos”.

Acompañado de su esposa, quien no apareció a cuadro, pero se escuchaba su voz, el intérprete confesó cómo se siente actualmente sin perder su característico sentido del humor.

Yo me siento entre azul y buenas noches, porque Margarita me pega, en serio abusa de mí", dijo el artista de 81 años con una gran sonrisa.

Sin embargo, ante la insistencia de Margarita para que realmente contara cómo lo cuida, don Andrés agregó: “Me cuida muy bien, la verdad me cuida muy bien, me trata muy bien, y no podría encontrar otra mujer como tú”.

A pesar de que en las imágenes compartidas días atrás en su canal de YouTube el famoso dio indicios de encontrarse en una fuerte depresión y mostrarse muy delgado, tal parece que los días que permaneció en el hospital lo ayudaron para recuperar su buen estado de ánimo y sentirse mejor en cuanto a su salud.

Fuente: Tribuna