Salió del clóset: Tras 42 años en Televisa, polémico villano se divorcia y debuta en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tras un tormentoso divorcio de su esposo y salir del clóset como "pansexual", un famoso villano de telenovelas traiciona a Televisa ahora que no cuenta con contrato de exclusividad y aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca. Se trata de Alejandro Tommasi, quien hace unos días impactó a los medios al declararse pansexual en vez de homosexual, afirmando que se podría enamorar de cualquier persona sin importar sexo o identidad de género.

Como se recordará, Tommasi debutó en la televisora de San Ángel en 1980 y desarrolló una importante carrera en melodramas como Colorina, Principessa, El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable. No obstante, el actor de 65 años se quedó sin su contrato de exclusividad luego de más de 37 años de trabajo.

Vino una baja en Televisa y empezaron a quitar las exclusividades. A mí me faltaban tres meses para tener la exclusividad vitalicia. Yo llevo 40 años trabajando en Televisa y de repente a los 37 años me quitaron la exclusividad", declaró entonces.

Tras varios escándalos, como cuando publicó lo que se pensó era una carta de despedida en redes sociales, pero el actor aclaró que no temieran por su vida, sino que simplemente estaba pasando por un periodo complicado, ahora resurge el problema legal que continúa teniendo con su expareja Óscar Ruiz, de quien se divorció hace unos años en medio de acusaciones de maltrato y agresiones tanto físicas como verbales.

Tras firmar contrato con la cadena hispana Telemundo para unirse al elenco de la telenovela Hasta que la plata nos separe, la cual terminó siendo un fracaso en audiencia y revelar que no descartaba tener un romance con una mujer o alguien trans, ahora el actor aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy pues revela que hay una orden de aprehensión contra su exesposo, quien estaría prófugo de la justicia, con quien en su momento tuvo una mediática relación.

La historia de amor de Alejandro Tommasi y Óscar Ruiz, quienes en su momento se comprometieron en París, Francia y se casaron, sin embargo, no acabó nada bien pues Alejandro lo señaló de presuntamente haberlo golpeado y de que le destruyó su casa. Por este motivo, lo demandó en 2017 por violencia doméstica y difamación, ya que señaló que a raíz del escándalo perdió muchos contratos y no podía volver al trabajo.

Ese asunto sigue en manos de la Policía Judicial. El juez ya dictó orden de aprehensión, y soy víctima y ya hubo una decisión del juez. Sigue prófugo (..) yo no estoy ofreciendo recompensa porque sé perfectamente en dónde está", comentó.

Al cuestionarle entonces porqué no avisa a autoridades sobre su paradero, señaló: "Lo saben pero no actúan porque hay impunidad y corrupción. Yo no puedo hacer nada, yo no haré justicia de mi propia mano, ya hice lo que tenía que hacer que fue hacer una denuncia y sigue haciendo daño a otras personas que se me han acercado por otro lado y me dicen (...) ya tiene tres demandas y si la justicia no lo agarra es porque hay tráfico de influencias o mucha impunidad en este Gobierno", finalizó.

