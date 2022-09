Shakira, en riesgo de ir a la cárcel: Tras infidelidades de Gerard Piqué, va a juicio en España

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La cantante colombiana Shakira no deja de ser tendencia en el mundo. Desde hace unos meses, su nombre ha resaltado en medios internacionales luego de que confirmara su separación de Gerard Piqué, la cual habría sido causada por infidelidades del futbolista. Ahora, de nueva cuenta, está en el 'ojo del huracán' porque corre el riesgo de ir a la cárcel, pues enfrentará un juicio en España.

Este martes 27 de septiembre del 2022, se informó que la cantante de Las de la Intuición irá a juicio en Barcelona por el delito de presunto fraude fiscal, según informó un auto de la justicia española. No obstante, aún no hay fecha oficial para este evento. Por otra parte, destacó que si bien la Fiscalía solicitó ocho años y dos meses de cárcel para la imputada, así como una multa de cerca de 24 millones de euros, el tribunal no impuso una medida cautelar hasta el juicio.

Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona [...] contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora de seis delitos contra la Hacienda Pública", indicó el auto de un tribunal de la periferia de Barcelona fechado el 19 de septiembre.

Cabe recordar que a finales de julio, las autoridades españolas solicitaron más de ocho años de cárcel y una multa de 23.1 millones de dólares para la colombiana Shakira, bajo acusación de haber defraudado 14.5 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014. Supuestamente, la cantante se habría servido de un "entramado societario" creado ya años antes para no tributar en España en el periodo ya mencionado.

Por otra parte, la artista de 45 años, quien cuenta con fama internacional, desde siempre, ha negado dichas acusaciones. Hace unos días, el 21 de septiembre, en una entrevista para la revista Elle dijo que "estas son acusaciones falsas [...] tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día". En el mes de julio, la defensa de Shakira rechazó el acuerdo que el Ministerio Público propuso para evitar un juicio; la razón fue que la cantante considera que "la justicia tiene la razón".

