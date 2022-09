Shock en TV Azteca: Tras muerte de Fernando del Solar, tachan a su viuda de "manipuladora e infiel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi tres meses de su inesperada y dolorosa muerte el nombre de Fernando del Solar no ha dejado de aparecer en los medios y en este martes 27 de septiembre él y su viuda Anna Ferro fueron involucrados en un nuevo escándalo. Resulta que la revista TVNotas sacó a la luz que la última esposa del conductor argentino se habría casado con él por interés y la tacharon de ser una "manipuladora e infiel".

Un supuesto amigo del expresentador del programa Venga la Alegría platicó de forma anónima con reporteros de dicha publicación y destapó que la relación entre el fallecido y Anna no era miel sobre hojuelas como aparentaban. Presuntamente la maestra de yoga y pilates engañó a Del Solar desde que iniciaron su noviazgo en 2015 pues le habría ocultado que tenía tres hijos, pues ella solo le presentó a la más pequeña.

Asimismo, afirman que Anna se involucró sentimentalmente con el también exactor de TV Azteca porque sabía que este le daría fama y además su situación económica mejoraría: "Ella lo cuidaba porque sabía que al final obtendría beneficios... Hace como dos años se fueron a vivir a Cuernavaca, Morelos; Anna lo alejó de su familia y amigos con el pretexto de la pandemia para manejarlo... es una manipuladora", señalaron.

Presuntamente Fernando, quien murió el 30 de junio por causa de una neumonía y luego de haber ganado su batalla contra el cáncer, le cedió el poder de muchas cosas a Ferro por lo que ella se hacía carga de sus finanzas: "Esa relación se fue destruyendo; incluso, por lo que una amiga de ella cuenta, eso no me consta, Anna supuestamente le fue infiel a Fer... él ya no tenía voluntad propia, Anna firmaba para todo y manejaba su dinero".

Boda de Fernando del Solar y Anna Ferro

Además señalaron que el exesposo de Ingrid Coronado se casó por segunda vez "forzado" pues solo quería complacer a su entonces novia, con quien estaba muy agradecido por haberlo acompañado en sus momentos más difíciles: "Fe fue dando cuenta de muchas cosas con el paso del tiempo y varias veces manifestó que no estaba convencido de seguir con ella, pero como Anna lo cuidaba, a lo mejor le tenía gratitud".

Y siguiendo con las delicadas acusaciones en contra de la maestra de pilates, el amigo de Fernando también destapó que esta mujer presuntamente ya habría vaciado el departamento donde vivían juntos, habría vendido todo lo que había adentro y también estaría esperando quedarse con la herencia que dejó el también exconductor de Televisa. Cabe resaltar que esta información permanece en calidad de especulación y hasta el momento Ferro no ha salido a confirmarlo o desmentirlo.

Pues si hay dinero, ella ya lo tiene, porque tiene el poder de sus cuentas. El testamento se abrirá en unos días, Anna está segura de que Fer le dejó todo".

