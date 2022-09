¿Sí se lo bajó? Hailey Bieber aclara si se involucró con Justin mientras era novio de Selena Gomez

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- En 2018 el mundo del espectáculo se sorprendió con la noticia referente a que el cantante de pop Justin Bieber estaba oficialmente comprometido con la modelo Hailey Bieber con quien contrajo nupcias posteriormente, evento que cabe remarcar se dio a meses que el canadiense terminara su noviazgo con la actriz y cantante Selena Gomez, desatando una ola de rumores referente a que la modelo era la tercera en discordia y ésta se había empeñado en acabar con una de las relaciones más sólidas y favoritas de la industria.

Cabe destacar que este evento incluso llevó a involucrar a las hermanas Jenner y Kardashian respecto a que apoyaron a Hailey en no solo conocer a Justin Bieber sino que hasta alentaron en que el intérprete de Sorry fuera desleal con su entones pareja; años después, la modelo de 25 años de edad por fin rompió el silencio y aclaró si ella se había involucrado sentimentalmente o no con su esposa mientras estaba enamorado de la actriz.

A través del podcast denominado 'Call her daddy', Hailey Bieber fue cuestionada sobre si ella había aparecido en el plano mientras 'Jelena', apodo que se le dio a la pareja, 'derrochaban amor', algo por lo que apuntó a que todo era una "locura" pues ella jamás se habría involucrado ni con su esposo o con otra persona en caso que estuviera en otra relación, en este caso con la intérprete de Lose you to love me.

"Esto es una locura. Literalmente, nunca he hablado de esto".

Bieber de 25 años incluso remarcó que esta polémica la llevaron a ser una de las personas más "odiadas" de la industria, pues mientras ella era la nueva pareja de Justin a meses de haber terminado con Selena, los fanáticos de la cantante de inmediato la apoyaron, todo en el marco en que la cantante lanzó material con temas que demostraban su sentir por la ruptura; incluso, en 2021 mientras los esposos asistieron al MET Gala, fue recibida con ovaciones hacia Selena Gomez.

"Gran parte de la perpetuación y el odio viene de 'Oh, lo has robado'.Se trata de que la gente sepa la verdad. Porque hay una verdad", remarcó.

Aunque insistió en que hay una verdad de todo este asunto, la modelo no dijo más y hasta detuvo sus declaraciones con la frase mencionada anteriormente, por lo que pese a haber negado el interponerse entre los cantantes, sigue la incógnita referente a qué fue lo que paso realmente y porqué fue que Justin Bieber le propuso matrimonio tan repentinamente ya que entre os fans aún estaba la esperanza de verlos juntos de nuevo.

