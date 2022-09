Sylvia Pasquel explota contra Luis Enrique; asegura que se quiere quedar con toda la herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, los rumores de enemistad entre los integrantes de la dinastía Pinal vienen sonando muy fuerte, y a pesar de que Syvial Pasquel aseguró que lleva una buena relación con su familia, el programa De Primera Mano filtró varios audios donde todo esto queda totalmente desmentido. Y es que se escuchar decir a la actriz que no confía en las buenas intenciones de su hermano Luis Enrique Guzmán e incluso lo llama mantenido.

En dichos audios, Pasquel inicia asegurando que no le agrada que Luis Enrique revele los problemas de su mamá ante la prensa y señala que de un tiempo para acá, este "se ha convertido en el vocero" de doña Silvia Pinal, pese a que antes era el que mantenía el perfil más bajo dentro de sus familia.

Se convirtió en el vocero oficial de mi mamá, de sus desgracias, porque no habla más que de sus desgracias (...) Lo que no se vale es que nada más habla de puras cosas que le salen mal a mi mamá, o sea, eso no está chido, eso no está padre", dice la famosa.

En relación al cambio de actitud de su hermano, Sylvia señaló que mucha gente dice que Luis Enrique Guzmán empezó a cambiar desde que comenzó su relación sentimental con Mayela, de quien refiere es "muy ambiciosa", algo podría haber influido en su pariente para interesarse más que nunca en la herencia que dejará su madre. Aún así se limitó aún así a decir que Mayela le cae bien, pese a que no es "santo de su devoción".

A mí no me gustan los pleitos y menos en mi familia, pero sí ha cambiado mucho mi hermano, lo veo muy avorazado, lo veo muy interesado en todo el pedo de la herencia y de que él quiere saber cuántas propiedades hay, dónde está el dinero, todo apunta a que se quiere quedar con todo", se escucha.

También contó que Luis Enrique Guzmán no le permitió ver a su mamá cuando estuvo en el hospital: "El que no me dejaba ir al hospital cuando mi mamá estaba internada era él, como que de repente me quieren poner en la orillita, y claro que es él único que puede estar al pendiente de ella porque es el único que no trabaja.., llega un ratito a llevarle al niño, porque le quieren meter al niño hasta por los ojos, y luego cuando va a cobrar su cheque, porque mi mamá lo mantiene".

Y finalizó: "El departamento donde está viviendo ahorita mi mamá se lo prestó para que viviera ahí, pero ella se lo amuebló todo, todo lo compró mi mamá. Él está a las vivas. Ya me doy cuenta de muchas cosas ahora".

Fuente: Tribuna