Tras la boda de Meghan Markle y Harry, Isabel II habría hablado seriamente con la actriz

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Isabel II no ha cumplido ni siquiera 1 mes de haber fallecido, mientras que diversos secretos de la Familia Real Británica han salido a la luz gracias al estreno de dos explosivos libros; sin embargo, los miembros que han dado más de qué hablar con estas revelaciones han sido el Príncipe Harry y Meghan Markle, de quienes se ha hablado más en los textos de Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown y The New Royals.

Es precisamente este último libro, el cual fue escrito por la experta real, Katie Nicholl, donde surge un nuevo dato que relaciona a Meghan Markle y a la difunta monarca, quien habría tenido una seria charla con la actriz de Suits, después de que ésta contrajera nupcias con el príncipe pelirrojo, ¿la razón? Resulta ser que la Reina Elizabeth II habría intentado animar a la celebridad, de 41 años, para que resolviera sus problemas con su padre, Thomas Markle.

Fotografía de Meghan Markle y su papá

Como algunos sabrán, la guerra entre padre e hija comenzó cuando el progenitor de la histrionista contactó con algunos paparazzis, con quienes llegó a un acuerdo para aparecer en algunas fotografías mientras le tomaban las medidas para hacer el traje que llevaría en la boda real, así como también fue captado mientras leía libros de Reino Unido. Una vez que esto salió a la luz, el hombre renunció a su derecho a ir a la ceremonia de la estrella de televisión, quien terminó por recorrer el pasillo de la iglesia con el actual Rey Carlos III.

Las cosas empeoraron aún más cuando la duquesa de Sussex acusó a su papá de haber filtrado una carta privada que ella había escrito después de la boda, misma que fue publicada por Mail on Sunday. El tema culminó con una demanda para el medio británico, misma que resultó con Meghan como ganadora. Derivado de toda esta situación, Isabel II habló con su nieta putativa para que se reconciliara con su padre, esto según el libro de The New Royals.

La Reina pudo ver cuán dañina era la situación entre Meghan y su padre y habló con Meghan al respecto y trató de animarla a hablar con Thomas

Fotografía de Thomas Markle

Otro tema que habría agobiado a la monarca fue que Harry jamás viajó a México, país donde vive Thomas, para conocer a su suegro, ya que, consideró que si su nieto hubiese hecho el viaje, quizás el resultado habría sido distinto y el hombre no habría tomado la salida de vender exclusivas a los medios de comunicación, lo que provocó que Meghan creyera que su padre estaba explotando la relación que ella mantiene con Harry. Cabe señalar que se desconoce cuál fue la postura de Markle durante dicha conversación.

Fuentes: Tribuna