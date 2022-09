Tras revelar que se había quedado sin trabajo, afamado actor recibe dinero de un niño de 7 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- A casi 1 año del incidente en The Rust, parece ser que la vida no ha resultado del todo fácil para el actor Alec Baldwin quien, presuntamente, habría disparado de manera accidental un arma real en el set de grabación, misma que él creía que era de utilería. Este lamentable hecho terminó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, así como también hirió al director, Joel Souza.

De acuerdo con una entrevista que la estrella de Beetlejuice concedió para la cadena CNN, el pasado mes de agosto, se puede saber que el histrión tenía cinco proyectos preparados para realizar a lo largo de este 2022, de los cuales fue echado debido al temor de las producciones de ser involucradas con los hechos anteriormente narrados; incluso, la misma celebridad reveló que 24 horas antes de tener la charla con el canal informativo fue despedido de otro trabajo.

Ayer me despidieron de otro trabajo. Estaba todo listo para subirme a un avión... He estado hablando con estos muchachos durante meses y ayer me dijeron: 'No queremos hacer la película contigo por esto'