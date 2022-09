Tras ser hospitalizado por fuerte accidente, afamado cantante confirma su regreso a los escenarios

Cleveland, Estados Unidos.- Desde hace algunos días un afamado cantante ha mantenido al filo del asiento a sus miles de seguidores, debido a una estrepitosa caída que sufrió mientras daba un concierto. Si bien, en primera instancia se creyó que se había recuperado de sus lesiones, días después el famoso canceló otra presentación debido a que había comenzado a sentirse mal, pero tal parece que ya recibió la atención adecuada.

Muchos recordarán que hace poco más de una semana, el rapero Post Malone dio una presentación en St. Louis, Estados Unidos, pero mientras él estaba interpretando una canción, la celebridad, de 27 años, cayó de una rampa que se encontraba mal colocada en el escenario, lo que provocó que su cuerpo se estrellara abruptamente contra el suelo. Aunque en un principio las personas creyeron que el interprete estaba bien, el pánico se hizo presente cuando éste no se levantó, por lo que su equipo médico se precipito a auxiliarlo.

Todo parecía estar en orden, pero el pasado sábado, 24 de septiembre, Malone aterró a sus fans después de que publicara un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, donde informó que había cancelado su concierto en Boston, de última hora y es que, aquella mañana Post amaneció sintiendo un fuerte dolor, incluso afirmó que debido a ello tenía pesadez para respirar, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital de emergencia.

Me cuesta mucho respirar y siento un dolor punzante cada vez que respiro o me muevo. Estamos en el hospital ahora, pero con el dolor no puedo hacer el programa esta noche. Lo siento mucho