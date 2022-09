Vivió en la calle y pidió limosna: Tras subir 20 kilos, actriz renuncia a TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien lleva años sin hacer una telenovela y firmó contrato con TV Azteca al no encontrar trabajo en Televisa, renuncia al Ajusco y vuelve a la televisora de San Ángel en busca de una oportunidad. Se trata de Paty Navidad, quien ha confesado que cuando llegó a la CDMX al inicio de su carrera pasó por momentos difíciles pues vivió en la calle y no tenía dinero ni para comer: "Canté en el metro, dormí en la calle, la pasé muy muy difícil (...) no tenía ni qué comer", ha contado.

La actriz de 49 años debutó en Televisa en 1992 participando en María Mercedes para después actuar en otros melodramas como Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Su último proyecto en la empresa fue Por amar sin ley en 2019, sin embargo, en 2020 protagonizó una fuerte polémica al llegar la pandemia por Covid-19. La sinaloense empezó a publicar en redes que la pandemia era en realidad una "plandemia", poniendo en duda el virus.

Paty Navidad en 'La fea más bella'

Además de estallar contra las vacunas, la actriz sufrió el veto de todas las plataformas, al ser acusada de difundir información falsa, aunque ella sostuvo que solo usaba su libertad de expresión. Tiempo después, Navidad fue hospitalizada y reportada grave luego de que se reportara que dio positivo al virus, sin embargo, ella aseguró que tuvo neumonía y que nunca estuvo al borde de la muerte como algunos medios habían señalado.

A su salida, la actriz se reintegró al programa MasterChef Celebrity México en el 2021, pues firmó contrato con TV Azteca luego de décadas en la competencia. Y es que ella misma reveló en entrevista con Ventaneando que pidió trabajo en Televisa y no le dieron, por lo que probablemente había sido vetada: "En Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen", comentó.

Poco después regresó a la conducción en el programa del Ajusco Music Battles México, donde tuvo que aclarar su cambio físico, pues empezó a recibir críticas por sus kilos de más, aunque ella contó que era por algunos problemas hormonales que tenía. Aunque se creía que ya no volvería a San Ángel, luego de que también reportara que la habrían envenenado cuando grababa Por ella soy Eva en el 2012, al parecer eso sí sería una realidad pues fue captada en la empresa por reporteros.

Paty Navidad en 'Music Battles México'

En una entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, le preguntaron a la actriz qué hacía en las instalaciones de Televisa y ella solo se mostró vaga para responder, descartando que tuviera proyecto: "Gusto en verlos (...) no (hay proyecto), vine a saludar", comentó. Al comentarle que hace falta en la pantalla chica y si está la posibilidad de que vuelva en una telenovela, ella respondió tajante: "Sí he estado en la pantalla chica pero en Azteca".

Sobre si se quedará en Televisión Azteca o en Televisa para algún proyecto, la sinaloense manifestó: "Donde nos den trabajo, lo bueno que ya no existen los vetos y nada de eso, donde me den trabajo". Y sobre cómo está anímicamente luego de ataques en redes sociales por sus opiniones y comentarios, dijo: "Muy bien, feliz. Las redes sociales ya todos sabemos de qué trata y qué es lo que hacen; así que eso no tiene por qué afectarme en lo más mínimo".

La artista dejó claro que continúa sin redes sociales porque así puede evitar ver comentarios u opiniones de detractores: "Los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno deja de tener redes sociales y ya no tengo. Ahora sí, ya me quitaron el derecho a la libertad de expresión" y visiblemente molesta, sostuvo: "Muchos de la prensa se alegraron, cosa que no deberían de hacer porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor".

Y agregó: "Muchos fueron parte de ese linchamiento y ese 'quítenle la voz'. Pero pues yo estoy bien", señaló afirmando que ella es feliz porque "no le hago daño a nadie" y "no se mete con nadie". Sobre si abrirá redes sociales de nuevo, no lo descartó pero tampoco lo confirmó: "Lo que pasa es que me cerraron 6 cuentas en Twitter, pero sí hay mucha pornografía y mucha agresión, mucha violencia, eso es algo que más bien muchos no se cuestionan. Yo a nadie le he faltado al respeto".

"Nunca van a encontrar un mensaje donde sea agresiva o pelee con alguien porque no es lo que a mí me mueve en la vida. Al contrario, hablaba de cosas bonitas, positivas y de opiniones muy personales. Nadie es dueño de la verdad absoluta, como siempre lo he dicho, ni ustedes, ni yo", expresó. Finalmente, la actriz respondió si está dispuesta a vacunarse contra la viruela del mono: "No... ay, ya me voy... no, no me vacunaría porque me cuido mucho y no me va a dar", dijo entre risas.

Cabe mencionar que usuarios empezaron a especular en los comentarios sobre cuál podría ser el proyecto de Paty en Televisa. Si bien algunos piensan que solo habría acudido a pedir trabajo o ver qué proyectos podían haber para ella, otros afirman que la actriz sería una de las 'enmascaradas' en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? reality que se estrena el próximo mes de octubre por Las Estrellas.

Fuente: Tribuna