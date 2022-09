Adiós Chapoy: Tras 10 años en TV Azteca y veto de Legarreta, actriz se une a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una actriz de telenovelas, quien estuvo trabajando 10 años en TV Azteca y visitó programas como Venga la Alegría y Ventaneando de Pati Chapoy, aparece en redes del programa Hoy luego de confirmarse que debutará como protagonista en Televisa. Se trata de Bárbara de Regil, quien recibió burlas de parte de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sobre todo de esta última, al reportarse hace unos meses que había estado en la empresa.

Como se recordará, en septiembre del año pasado Bárbara fue captada en la televisora de San Ángel luego de estar años en la competencia y protagonizar melodramas como Bajo el alma y Rosario Tijeras, lo que desató varios comentarios de parte de conductores del matutino Hoy que para muchos fueron "burlescos" y "fuera de lugar". Andrea Legarreta se burló diciendo sarcásticamente: "qué tal, aquí tanto desempleo que hay ¿verdad?", mientras que Arath de la Torre señaló que estaba vendiendo sus proteínas y Galilea se reía a carcajadas.

Aunque Bárbara señaló que no lo tomó como una humillación, se dijo que las presentadoras de Hoy presuntamente habrían mandado vetarla, ya que no tenían una buena relación, aunque esto meses después quedó desmentido pues se confirmó que Bárbara protagonizaría la telenovela Cabo, producida por José Alberto Castro, con el chileno Matías Novoa y Diego Amozurrutia como antagonista. El estreno es el próximo 24 de octubre por Las Estrellas.

Y ahora, la actriz aparece en redes del programa Hoy pues retomaron declaraciones que hizo en sus historias de Instagram donde recuerda cómo fue decirle a su mamá que estaba embarazada de su primogénita a los 16 años: "Es una historia muy larga, pero yo no se la di a ella. Yo tenía 16 años, vivía en Acapulco y mi mamá me marcó porque lo soñó y me dijo 'soñé que estabas embarazada' y yo: 'sí, mamá'", contó la intérprete de 35 años, además de mostrar una emotiva foto de su embarazo de Mar.

Ya hace unos meses, Bárbara recordó esta etapa de su vida y cómo había caído en excesos, por lo que su madre estaba preocupada: "Mi mamá lloraba y decía: 'Mi hija teniendo una hija'. Además, yo me embaracé con anemia; vivía con mi papá en Acapulco, él estaba en su show, en su fiesta, y yo estaba ahí (...) Dejé la escuela, me la pasaba de fiesta, tomaba muchísima cerveza, mi vida era un relajo (...) Me tatué sin consciencia, así de 'ponme unas alas'".

La actriz debutó como madre de su hija Mar de Regil en el 2004 y en la actualidad tienen una gran relación que para muchos es más de amigas que de madre e hija por la poca diferencia de edades y que seguido presumen en redes sociales. Aunque ni Bárbara ni Mar tuvieron contacto otra vez con el padre de la adolescente, la actriz volvió a encontrar el amor con Fernando Schoenwald desde hace varios años.

