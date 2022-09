Adiós 'Hoy': Tras 8 años retirado de Televisa y caer en drogas, galán los traiciona con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y empresario, quien se retiró de las telenovelas de Televisa y se dedicó a sus negocios, traiciona al programa Hoy y da entrevista exclusiva a Venga la Alegría. Se trata de Roberto Palazuelos, quien tuvo problemas con adicciones cuando iniciaba en el mundo de la actuación y lleva 8 años sin aparecer en una telenovela, pues solo ha participado en programas de comedia o series.

Como se recordará, el llamado 'Diamante Negro' debutó en la pantalla chica a finales de los 80, obteniendo su primer papel importante en un melodrama en Muchachitas (19991). Palazuelos se ha sincerado sobre sus turbulentos inicios en la actuación, pues contó que en 1993 lo corrieron de la telenovela Dos mujeres, un camino por sus problemas con las drogas. Y es que el también abogado relató que por ir a comprar droga, no pudo volver a tiempo para su llamado.

Roberto Palazuelos en 'Muchachitas'

"Llego y me dice (Emilio) Larrosa (el productor): 'Estás abusando de mi amistad, de la estrella en la que te convertiste, te tienes que dar cuenta que en este negocio nada es indispensable más que el vestuario. Estás despedido', le digo: 'Oiga, don Emilio, sí yo soy', (le respondió): 'Tú eres nada, estás despedido'. Y me corren, gracias a Dios no me vetó la empresa, pero me hicieron a un lado, me bajaron los humos", se sinceró Palazuelos.

Después pudo participar en proyectos como Simplemente María, Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Mañana es para siempre, Bajo las riendas del amor y Llena de amor, interpretando en su mayoría a villanos, sin embargo, desde 2014 que está retirado de las telenovelas, pues afirma que ya le dan "flojera". Tras participar en la primera temporada de Perdiendo el juicio, el famoso anunció su retiro ya que expresó sus aspiraciones políticas.

Roberto Palazuelos en 'Mañana es para siempre'

No obstante, ahora Palazuelos aparece en las pantallas del matutino Venga la Alegría de TV Azteca pues se pronunció respecto a la situación de Andrés García, quien anunció que estaría en sus últimos momentos de vida por complicaciones en su salud. El 'Diamante Negro' expresó su descontento por presuntamente estar exhibiendo al histrión en sus peores momentos: "Es lamentable además que lo estén exhibiendo así, porque es una leyenda y lo tienen que cuidar".

Pero bueno, la verdad es que ya no me quiero meter en más dimes y diretes", dijo en su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al informarle que es el propio actor el que pide que se difundan así las imágenes de él hospitalizado y mal de salud, respondió: "Bueno, sí él lo desea así está bien, pero yo no creo que sea correcto" y reveló que la muerte es algo inevitable: "Él ha tenido una vida extraordinaria y a todo mundo nos llega el momento, no nada más está así él, mi papá está en sus últimos días de vida".

Andrés García y Palazuelos antes de sus diferencias

Ante la pregunta sobre si se ha preparado para el fallecimiento de su padre y Andrés, Roberto dijo: "Yo creo que nunca se está preparado para la muerte, yo creo que la muerte siempre sorprende y siempre duele, pero esperemos que no haya muerte ahorita". De la misma manera, Palazuelos aseguró que no le guarda ningún rencor al primer actor, a pesar de que hace algunas semanas lo retó a un duelo a balazos tras las diferencias que surgieron por el manejo de su herencia.

De mí para él yo no tengo que perdonarle, porque yo no tengo ningún sentimiento malo contra él, y yo siento que lo que dijo, estaba medicado, estaba con cosas raras y a mí me duele", manifestó.

No obstante, la situación es totalmente distinta con Margarita Portillo, esposa de don Andrés García, a quien Roberto no desea volver a tratar, pues asegura que le dio mucho apoyo y ella habló mal de él: "Ya no me interesa ningún tipo de relación con Margarita, porque Margarita es una persona a la que yo ayudé toda mi vida, en todos los aspectos, y es una persona que salió hablando mal de mí en la televisión", finalizó.

