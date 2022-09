Adiós TV Azteca: Tras amorío con ejecutivo de Televisa y veto de 'Hoy', conductora deja foro de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y polémica conductora, quien acabó vetada de Televisa luego de divorciarse de un poderoso ejecutivo, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este miércoles 28 de septiembre abandonó el foro del programa Venga la Alegría. Se trata de Anette Cuburu, quien retornó a la empresa TV Azteca en 2018 luego de haberlo perdido todo tras su separación y tras quedar desempleada.

La originaria de Mexicali, Baja California, empezó su carrera en las filas de San Ángel actuando en capítulos del desaparecido programa Mujer, casos de la vida real, pero en 1999 se cambió a la televisora del Ajusco para realizar la telenovela El candidato, y luego actuó en Lo que callamos las mujeres y se unió al elenco de Con sello de mujer. Sin embargo, volvió a Televisa luego de contraer nupcias con Alejandro Benítez.

Anette llegó a formar parte del programa Hoy, aunque dijo que no la pasó bien por presuntos malos tratos de Andrea Legarreta, y años más tarde le cerraron las puertas del canal tras su divorcio del poderoso ejecutivo: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", afirmó hace unos años.

Afortunadamente Cuburu pudo volver a la televisión gracias al apoyo de la fallecida productora Magda Rodríguez, quien entonces formaba parte de Televisión Azteca. En 2018 los directivos del canal le dieron una segunda oportunidad integrándola a los programas Club de Eva, Todo un show y finalmente VLA. Sin embargo, durante la mañana de este miércoles la conductora de 47 años salió del aire y no apareció conduciendo el matutino.

A cuadro solo aparecieron los conductores Laura G, Sergio Sepúlveda, Roger González, Kristal Silva y Pato Borghetti. Los fieles admiradores y fans de Cuburu de inmediato comenzaron a preguntar por ella y minutos más tarde se supo porqué no se encontraba presente en el foro. Resulta que en esta mañana a la 'Güera' le tocó salir de las instalaciones del Ajusco para hacer trabajos de reporteo y se pudo ver que acudió a entrevistar a un popular personaje de la CDMX.

