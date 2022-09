Alarma en Televisa: Dan golpiza a Alfredo Adame en la calle; queda 'ciego' y reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor Alfredo Adame, quien fue uno de los máximos galanes de Televisa décadas atrás, encendió las alarmas de todos sus admiradores y fans debido a que confesó en entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría que había sido víctima de una brutal golpiza a las afueras de su casa. El también conductor explicó que perdió la visión luego de los ataques y que interpondría la denuncia correspondiente.

El protagonista de los melodramas De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia habló en exclusiva con el matutino de TV Azteca para contar cómo ocurrió la agresión y dijo que fue a escasos metros de su casa. Según su relato, él iba llegando a la zona donde vive y notó que había demasiadas patrullas en el lugar por lo que le preguntó a una vecina qué había ocurrido y esta le informó que había habido un homicidio a 30 metros de su casa.

Alfredo permaneció afuera de su domicilio para qué más ocurrió y presuntamente luego llegaron dos personas que también estuvieron en el ataque y uno de ellos lo habría golpeado: "Llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije 'oye te puedo ayudar en algo' y me dijo 'tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinche chismoso'".

Según el exconductor del programa Hoy hizo molestar a los familiares del hombre que fue asesinado solo por ofrecerles ayuda y destapó cómo fue que lo agredieron: "Me tira un trancazo y lo evado, me da una patada. Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás, un cobarde, llega por atrás y me avienta un puñetazo que me rompió seguramente la... tengo una herida de seis u ocho puntadas".

El exesposo de Mary Paz Banquells también especificó que él cayó al piso luego de recibir los primeros golpes y sus presuntos agresores continuaron golpeándolo mientras estaba tirado: "Me empiezan a agarrar a patadas los dos". Por fortuna, policías que se encontraban en el lugar atendiendo el llamado por el homicidio pudieron detener a los hombres que atacaron a Adame y los trasladaron a las instancias correspondientes.

El ganador del reality Soy famoso ¡sácame de aquí! se trasladó de inmediato a la Fiscalía de Tlalpan para interponer la denuncia correspondiente en contra de estos dos sujetos y generó mucha alarma al revelar que quedó ciego, al menos de forma momentánea: "Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada", comentó vía llamada telefónica.

Alfredo descartó que se haya tratado de un ataque armado en su contra y afirmó que solo fue víctima colateral del otro evento donde murió una persona, al parecer un policía: "Yo nomás salí a ver y luego llegó este cuate". Además añadió que estaba a la espera de que un médico legista lo revisara, afirmando que la herida que le ocasionaron este par de hombres no sanará en 15 días.

Se van a ir para adentro (de la cárcel), ahí están los videos, ahí están los policías que vieron todo el asunto", afirmó.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria