Divorciado y sin dinero: Tras veto de Televisa por "viejo" y 9 años retirado, galán aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras anunciar su separación de la madre de sus hijos luego de casi 20 años juntos, un famoso galán de telenovelas aparece en redes del programa Hoy, pues su ex al fin rompe el silencio sobre su separación. Se trata de William Levy, quien a principios de este año anunció a través de un mensaje (que luego borró) que su relación con la actriz había llegado a su fin después de dos hijos juntos. La noticia dio pie a que circularan rumores de que habría sido por una infidelidad de parte del actor.

William, quien al llegar a México protagonizó melodramas de Televisa como Sortilegio, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel y La Tempestad, sin embargo, decidió retirarse de las telenovelas mexicanas en 2013 luego de perder su contrato de exclusividad. Buscó una oportunidad en Hollywood, donde no encontró el mismo éxito, por lo que se rumoró que rogó a productores por trabajo, pero ellos lo habrían rechazado y vetado por su edad, afirmando que ya era "viejo" y que supuestamente se portó como un "malagradecido".

Como se recordará, en 2018 TVNotas también reportó que el actor, quien empezó trabajando como albañil en el negocio de la construcción, presuntamente estaba en la ruina, ya que reportaron que habría recurrido a vender algunos bienes ante la falta de dinero y las deudas. En enero de este año, fue él mismo quien anunció que su relación de más de 20 años con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, llegaba a su final, en medio de rumores de múltiples infidelidades de su parte.

Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió William.

Desde entonces, ninguno se ha pronunciado directamente sobre su divorcio o los motivos que los orillaron a separarse, por eso, ahora es Elizabeth quien se confesó con el periodista 'Lucho' Borrego, del programa ¡Siéntese quien pueda! al aire por UniMás y habló directamente sobre el tema. Las declaraciones fueron retomadas por el programa Hoy y el portal de Las Estrellas: "Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Lo que yo hablo con él (Levy) siempre se va a quedar ahí", dijo Gutiérrez.

Acto seguido, la actriz manifestó que lo más importante siempre ha sido su familia: "Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no". Y sobre los motivos, aseguró que permanecerá callada por respeto: "Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes".

Yo siempre me siento realizada, siempre me siento satisfecha", concluyó al ser cuestionada sobre cómo se sentía actualmente.

