Murió su hija: Tras 12 años desaparecida y un divorcio, actriz vuelve a Televisa con dura confesión

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien tiene 12 años sin hacer ninguna telenovela, estremeció a todo el público de Televisa debido a que hace varias horas reapareció en Las Estrellas hablando sobre la trágica muerte de su primera hija. Se trata de la mexicana Lidia Ávila, quien forma parte del grupo OV7 y quien recientemente conmemoró el 13 aniversario luctuoso de su primogénita Sophia.

La intérprete oriunda de Puebla comenzó su carrera siendo parte del exitoso grupo Onda Vaselina (ahora OV7) y años más tarde hizo su debut en la empresa de San Ángel participando en la telenovela Clap...El lugar de tus sueños en 2003. Tiempo después realizó el melodrama Locura de amor y apareció en el programa dominical Los 5 Magníficos. Fue hasta el 2007 cuando recibió la gran oportunidad de estelarizar una novela.

En ese año Lidia recibió la oportunidad de tener un rol estelar en el melodrama Palabra de mujer del productor José Alberto Castro, pero tras finalizar el proyecto Lidia estuvo un tiempo de la actuación. En 2010 fue su esperado regreso a la pantalla chica con una participación especial en la exitosa telenovela Cuando me enamoro, sin embargo, desde entonces se ha mantenido alejada de los foros de grabación y solo ha hecho pequeñas conducciones en programas como Sale el Sol.

Hace algunas horas en la cuenta de Twitter del Canal de Las Estrellas recordaron a la fallecida hija de Ávila y compartieron una entrevista en donde la cantante confiesa la razón por la que murió su bebé cuando apenas habían pasado seis meses de su nacimiento: "La cantante #LidiaÁvila abrió su corazón y habló del acontecimiento que la marco para toda la vida y cómo logró salir adelante", reportaron.

Resulta que el año pasado Lidia acudió como invitada al programa de Unicable Montse&Joe y aquí las anfitrionas le preguntaron acerca de las causas de muerte de su bebita y ella no tuvo problema en hablar del tema. La guapísima cantante de 43 años explicó que puede hablar del tema sin problema debido a que buscó ayuda para sobrevivir a esta difícil pérdida, la cual recordará toda la vida pues se trató de su primera hija.

La intérprete de éxitos como Te quiero tanto contó que desde antes del nacimiento de Sophia los médicos identificaron que tenía algo en el estómago y luego de su nacimiento descubrieron que era un quiste, el cual provocó que su intestino no creciera y esto ocasionaba que la niña no pudiera comer: "Murió rarísimo, todo el embarazo corrió muy bien pero se le formó un quiste en la pancita, la operan y el problema es el intestino, era un merequetengue".

No podía comer, no tenía futuro... fueron seis meses que no se lo deseo ni a mi primer enemigo", relató.