Que siempre no: Belinda así aclara que sigue soltera tras haberla ligado sentimentalmente con un empresario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 28 de septiembre, la cantante de pop Belinda se robó las tendencias en redes sociales debido a que se rumoró que ya tenía un nuevo galán luego de haber concluido la relación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal quien 'pasó la página' más rápido que la ojiverde. Este evento de inmediato llevó a preguntar a los seguidores de la también actriz quién era el afortunado en ganarse su corazón.

Todo apuntó a que el presunto nuevo novio de 'Beli' era Gonzalo Hevia Baillères quien funge como dueño de varias empresas y hasta es miembro de una de las familias más importantes del país, pues simplemente su abuelo es dueño de la marca Palacio de Hierro, lo que llevo a que la intérprete de Sapito o Luz Sin Gravedad fuera una de las invitadas principales de la apertura de una nueva tienda de esta marca en la capital mexicana.

Por ello, ver a la ojiverde con el empresario en medio de una comida donde incluso se habló de "darle un besito al escorpión Gonzalo" pronto llevó a apuntar a que ya tenía una nueva relación, evento que se reforzó con las publicaciones de la cantante en Instagram pues dejaba ver que estaba muy enamorada. La razón, eran personajes de anime no solo tiernos, sino que además estaban acompañados por varios corazones.

Luego de todo este rumor, 'Beli' aclaró con las mismas imágenes de anime y a través de sus historias de Instagram que si parecía estar enamorada en realidad no era así, ya que en realidad es fan de este tipo de animaciones y si las compartía con sus millones de seguidores era sin motivo alguno, aclarando (aunque no abiertamente) que sigue soltera y sin compromiso, en especial no con el empresario que ha llamado mucho la atención.

"Subo cosas de anime porque desde que tengo uso de razón me encanta! No por ninguna otra razón", escribió.

Instagram @belindapop

Fuente: Tribuna