Se divorció: Tras volverse hombre y 5 años retirada de Televisa, actriz de novelas aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien hace unas semanas se volvió hombre y dejó en shock a todos sus fans, reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista en donde hizo insólitas revelaciones sobre su vida personal. Se trata de la guapísima Sherlyn, quien estuvo 5 años alejada de la pantalla de Televisa y además protagonizó una fuerte polémica por presuntamente hablar mal de Andrea Legarreta.

La intérprete nacida en Guadalajara saltó a la fama en los años 90's cuando debutó en la empresa de San Ángel haciendo melodramas como El juego de la vida, Clase 406 y Corazones al límite, ya cuando se había consolidado como una gran actriz tuvo papeles importantes en otras novelas como Alborada, Camaleones, Una familia con suerte y Amores verdaderos. Sin embargo, durante 5 años no hizo ningún proyecto actoral y volvió hasta 2021 con ¿Qué le pasa a mi familia?.

Fuente: Internet

En 2021 la también cantante, quien estuvo casada con Gerardo Islas y se divorció en 2016, protagonizó un fuerte escándalo cuando se filtraron una serie de audios en los que habla pestes de la esposa de Erik Rubín e incluso la acusa de supuestamente tratarla mal mientras ella formaba parte de Hoy: "Lo que te quería contar es lo perra que se porta Andrea Legarreta... ¡Pin… vieja loca! Pues sí, quién sabe qué le picó. ¡Pobre! Que no ande de mam… al rato le voy a quitar el trabajo y, ¿qué va a hacer?".

Tras el escándalo se llegó a pensar que Sherlyn quedó 'congelada' de la televisora luego del incidente con Legarreta, pero esto quedó desmentido. Durante este 2022 la guapa actriz tapatía nuevamente logró que los reflectores voltearan hacia ella pues se volvió hombre mientras participaba en el reality Tu cara me suena y dejó boquiabiertos a todos al hacer una perfecta imitación del cantante del momento Camilo.

Hace algunas horas la exnovia de José Luis Roma reapareció en el programa Hoy a través de sus redes sociales debido a que retomaron una reciente entrevista en donde ella contó detalles sobre su proceso para convertirse en madre soltera y además envía un mensaje a su colega Violeta Isfel, quien hace unos meses intentó embarazarse mediante un tratamiento de fertilidad pero lamentablemente no lo consiguió.

Fuente: Twitter @programa_hoy

En primer lugar la actriz tapatía le dijo a la villana de Atrévete a Soñar que no se presione y que esté relajada cuando tome la decisión de intentar embarazarse de nueva cuenta, además de que recordó que aunque hay casos en donde el tratamiento no funciona, con ella puede ser diferente: "Yo lo que le quiero recomendar a las personas, a las mujeres que estén viviendo procesos de fertilidad es que no escuchen las historias que de pronto salen mal porque te sugestionas".

Cada historia es diferente entonces enfóquense en estar tranquilas, bien, en que si corresponde que lleguen los hijos, van a llegar y dejar Dios haga su parte, de pronto hay mucha tensión", reiteró.

Cuando los reporteros le preguntaron a Sher sobre cuándo buscará el hermanito para su hijo André, ella explicó que actualmente se enfocará de lleno en la conducción del reality Mira Quién Baila All stars y posteriormente irá por su embarazo: "Ya están en estudios todo lo que se tiene que hacer pero poniendo de mi parte todo lo que está en mis manos ya Diosito terminará de decidir todo lo demás que venga pero por el momento va todo muy bien".

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy