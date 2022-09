Se volvió hombre: Tras 9 años desaparecida y renunciar a TV Azteca, actriz regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien hace 9 años no hace una telenovela en Televisa y se ha transformado en hombre, aparece en famoso programa de la televisora de San Ángel. Se trata de Kika Edgar, quien firmó contrato con TV Azteca en el 2017 pero renunció para dedicarse más a la música y volver al canal de Las Estrellas, donde ha participado en reality shows como Tu cara me suena y El Retador.

Kika debutó en la televisora de Las Estrellas en 1999 en el melodrama Cuento de Navidad, para luego participar en otras telenovelas como Primer amor... a mil por hora. Posteriormente se unió al elenco de otras producciones como Clap...El lugar de tus sueños, Amor Real, Contra viento y marea, Pasión, Atrévete a soñar, La fuerza del destino, Porque el amor manda y Mentir para vivir, la última que hizo en la empresa en el 2013.

Fue en Contra viento y marea en el 2005 que Kika dejó en shock al volverse hombre para interpretar el papel de 'Álvaro Serrano', pues lucía irreconocible. Tras algunos años sin estar en Televisa, en 2017 firmó contrato con Televisión Azteca para actuar en Nada Personal, donde interpretó a la 'Teniente Claudia Campos', y en 2019 se fue a Telemundo donde ha estado en proyectos como La Reina del Sur y La Doña. Luego de 9 años desaparecida de los foros de Televisa, Kika volvió este año a sus filas.

Kika Edgar en 'Contra viento y marea'

Tras su participación en el reality Tu cara me suena, donde sorprendió por su caracterización en varios famosos como Katy Perry y el español Raphael. Aunque no ganó, destacó por su inigualable voz, motivo por el cual fue invitada a participar en la nueva temporada de El Retador, al aire los domingos, donde semana tras semana deleita a todos con su voz y se perfila para ganar la competencia. Por este motivo, apareció en redes del canal de Las Estrellas pues retomaron una entrevista.

La campeona de canto contó en el reality que su pasión por la música nació cuando tenía 3 años, sobre todo por los boleros, pero mantuvo en secreto lo que tanto le gustaba: "La primera vez que me subí a un escenario fue cuando tenía aproximadamente 16 años en la escuela, fue muy grande la emoción de sentir esa adrenalina (...) escuchar ese ligero silencio después de que yo terminé de cantar, y dije 'no les gustó' y en el momento que sonaron todos los aplausos, ahí dije 'me quiero dedicar a esto'", contó.

Fuente: Tribuna