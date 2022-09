Se volvió mujer: Divorciado y sin exclusividad en Televisa, polémico actor sale del clóset en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de revelar que tras 37 años de tener un contrato de exclusividad en Televisa, ejecutivos se la habían quitado, un famoso villano de telenovelas aparece en redes del programa Hoy pues sale del clóset. Se trata de Alejandro Tommasi, quien luego de concretar su tormentoso divorcio de su exesposo, a quien demandó por violencia y difamación, asegura que su orientación sexual ha cambiado.

Como se recordará, el histrión de 65 años empezó su carrera artística en 1980 y participó en importantes melodramas como Colorina, Principessa, El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable. Tras 40 años en la empresa, 37 de ellos con exclusividad, ejecutivos le informaron que este llegaría a su final, lo que impactó al actor pues había hecho toda su trayectoria en la televisora.

"Vino una baja en Televisa y empezaron a quitar las exclusividades. A mí me faltaban tres meses para tener la exclusividad vitalicia. Yo llevo 40 años trabajando en Televisa y de repente a los 37 años me quitaron la exclusividad", declaró entonces. Aunque siempre ha sido claro sobre su sexualidad, pues hace años reveló que era homosexual y estaba casado con un hombre llamado Óscar Ruiz, con quien tuvo un romance de 15 años, ahora el actor afirma que las reglas han cambiado.

Sí, después de concretar su divorcio de Ruiz en 2017, a quien terminó denunciando por violencia y difamación (asegura que aún no ha habido justicia porque sigue prófugo), ahora Tommasi impacta con unas declaraciones que hizo a programas como el matutino Hoy Día, y que fueron retomadas por el programa Hoy, donde salió del clóset como "pansexual", afirmando que se podría enamorar de cualquier persona sin importar sexo o identidad de género.

Tommasi, quien se ha vestido de mujer en la obra Bugambilia, fue sincero con la prensa y señaló: "Sí, yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame". Por otro lado, hasta reveló a las famosas con las que le hubiera gustado tener una relación: la fallecida Carmen Salinas e incluso la actriz Laura Flores, con quien recientemente trabajó en Hasta que la plata nos separe en Telemundo.

"Yo me hubiera casado con Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada y si no lo fuera, yo me la robaba porque es un amor... A lo que voy es que uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad porque ese ya es un segundo punto", dijo tajante. El actor actualmente está en espera de que se haga justicia pues pese a que ganó la demanda contra su exmarido, afirma que él sigue prófugo y autoridades no han procedido al respecto.

