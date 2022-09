Tensión en TV Azteca: Exparticipantes de 'Survivor México' vuelven y destrozan a Nahomi: "No mientas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer martes 28 de septiembre se vivió uno de los episodios más emocionantes en Survivor México de toda esta tercera temporada y es que varios de los exparticipantes del reality volvieron a la pantalla de TV Azteca para hablar sobre sus salidas y los finalistas que se disputarán el premio de 2 millones de pesos. Los únicos que siguen en la competencia son Nahomi Mejía, Kenta Sakurai y Julián Huergo.

El conductor Carlos Guerrero 'El Warrior' llamó a los tres finalistas a un Consejo Tribal extraordinario donde no solo estuvieron ellos, sino también los más recientes eliminados del programa. Alejandra Saadi, Cathe López, Cuchao Pérez, Catalina Blanco, David Andrés, David García y Cyntia Cofano se reencontraron para hablar de su experiencia en el concurso, sin embargo, las cosas se salieron de control y hubieron varias discusiones.

Los exsobrevivientes volvieron al Consejo Tribal

Los protagonistas de la polémica en esta ocasión fueron Nahomi, Cathe y Saadi, quienes se enfrentaron en varias ocasiones porque a las dos eliminadas no les agradó la estrategia que utilizó la modelo mexicana para llegar hasta la gran final de Survivor México, que se realizará este próximo viernes 30 de septiembre y que será transmitida totalmente en vivo por la señal del Canal Azteca Uno.

La primera en comenzar a hablar fue Alejandra Saadi, quien le reclamó a Kenta por haber hablado mal de ella cuando ya no estaba participando: "Lo sigo queriendo y adorando a pesar de que me dio mucha tristeza que dijera que era mejor que estuviera afuera, que me dijera que así estaba más en paz, sí me dolió". El modelo se defendió de esta acusación y señaló que otros sobrevivientes tampoco la querían en la competencia:

No era el único que pensaba lo mismo, varios pensábamos lo mismo de ti".

Asimismo, Saadi culpó directamente a Nahomi de haber conspirado en su contra justo previo al Duelo de la Extinción donde ella fue eliminada. Cathe la apoyó y dijo que ella también se sintió traicionada por la integrante de la Tribu Halcón: "Yo jamás hablé mal de Kenta, Nahomi deja de mentir por favor, yo no digo que seas la villana pero ya vi todo, a quién le quieren ver la cara", dijo López ya muy molesta.

Yo me voy decepcionada de que ahora me quieras aplastar... eso no se vale", expresó Nahomi.

Fuente: YouTube Survivor México

Sin embargo, Cathe mencionó a la madre de Nahomi y esto hizo estallar a la finalista de Survivor México: "A mi mamá no la metas, nada más te pido eso, no la menciones porque no tiene boca para mencionar a mi mamá, entonces no seas así, cierra la boca y ya", gritó furiosa. La joven actriz no tuvo más que pedir una disculpa a su excompañera.

Cyntia Cofano, quien fue la última eliminada del reality, permaneció en silencio a lo largo de todo el Consejo Tribal pero justo antes de que 'El Warrior' les pidiera que salieran del foro, ella tomó la palabra para expresar su molestia contra los exsobrevivientes que siguen peleando por su eliminación: "No hay que tomarse nada personal, ojalá que afuera estemos todos juntos, nadie en la vida nos va a entender, quiero que todos nos llevemos bien", dijo la argentina.

Tienes toda la razón Cyntia", respondió Nahomi y se disculpó con Cathe.

Fuente: Tribuna