VIDEO: Tras el regreso de 'Wolverine' para la nueva cinta de Deadpool, actores explican cómo ocurrió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes 27 de septiembre, se reveló que el actor Hugh Jackman estaría de regreso en la pantalla grande interpretando de nueva cuenta al personaje de 'Wolverine', mismo del cual se había despedido tras el estreno de la cinta Logan; sin embargo, su retorno no será en solitario, ya que será parte de la nueva película del actor Ryan Reynolds, Deadpool 3.

El actor que interpreta a este antihéroe informó a través de todas sus plataformas sociales que Jackman regresaría con este personaje pero como ya es su estilo (y el del personaje que interpreta) lo hizo de una manera muy peculiar, pues aparece estado en un sillón explicando que estaba muy triste por la partida de 'D23' pero aseguró que para la tercera entrega de Deadpool trabajaba tan duro por una buena trama que lo único que se le ocurrió era regresar al personaje que se volvió tendencia en redes.

"Cada 'Deadpool' necesita sobresalir y diferenciarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo… no tengo nada. Sí, simplemente está completamente vacío aquí arriba. Y es aterrador. Pero sí tuvimos una idea. Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?", dice el actor.

Luego de esta confirmación, los fanáticos no solo se mostraron sorprendidos por el regreso de uno de los personajes de X Men favoritos, sino que además salió la incógnita sobre cómo era posible este evento ya que 'Wolverine' había muerto durante la entrega de Logan. Por ello, tanto Reynolds como Jackman publicaron un video en donde explicaron cuál es la relación de ambos personajes y claro, cómo es que este ‘mutante’ estaba con vida.

"Logan sucede en 2029. Totalmente separado de todo. Logan muere en la cinta. Lo que realmente sucede en nuestra cinta es…", explica Reynolds.

En medio del suspenso por conocer qué sucedió o cómo es que 'Logan' está vivo, comienza a sonar el tema Wake me up before you go go de la agrupación Wham!, algo que evita entender toda la explicación que ambos dan dejando a los seguidores con las mismas dudas (o incluso más) y por ende, orillando a los seguidores de ambos personajes a mantenerse al tanto tanto de las filmaciones como de la película misma.

Aun no hay una fecha para el lanzamiento de la tercera parte de Deadpool pero la emoción por ver de regreso a Hugh Jackman sin duda es algo que elevará la taquilla, algo que no ha parecido ser un problema para Marvel Studios pues cada proyecto sube ser bien recibido por el público, tanto que incluso se mantiene una lucha permanecen con DC Comics por competir por cuál es la mejor cinta de superhéroes.

Fuente: Tribuna