¡Adiós boda! Gabriel Soto confirma en Televisa separación de Irina Baeva por tercero en discordia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de suspender su boda con Irina Baeva, Gabriel Soto confirma separación de la actriz rusa en una entrevista con Televisa. Como se recordará, ambos se comprometieron en octubre del 2020 y después de meses, ninguno confirmaba la fecha de su boda, hasta que este año revelaron que tenían planeado hacerlo en mayo pero fueron posponiéndola hasta que anunciaran que había quedado cancelada hasta nuevo aviso.

Después de esta noticia, comenzaron de inmediato especulaciones de que la pareja había terminado su relación, la cual confirmaron en enero del 2019 luego de que el histrión se divorciara de la madre de sus hijas, Geraldine Bazán, en medio de acusaciones de que él le fue infiel con la rusa. Pese a los ataques que recibió Irina, pues usuarios y hasta algunos famosos la llamaban "robamaridos" y "rompehogares", ambos continuaron el romance e incluso la actriz de Televisa empezó a convivir con las hijas de Soto.

Aunque ambos salieron a desmentir que tuvieran una crisis de pareja o que hubieran finalizado su compromiso, desde hace ya varias semanas se han fortalecido las versiones de que el amor se acabó pues usuarios notaron que ya no publican fotografías juntos, no se les ha visto en eventos y ni siquiera han reaccionado a las publicaciones del otro en redes. Por otra parte, también se les ha captado junto a otras personas en situaciones algo comprometedoras.

Irina Baeva y Gabriel Soto

Mientras que Irina ha sido vista con su expareja Emmanuel Palomares, a quien se encontró en un evento, Soto ha coincidido con exparejas como Aracely Arámbula y Martha Julia, lo que habría añadido más tensión a la situación. Ahora, en entrevista con Televisa Espectáculos, el actor que se encuentra en grabaciones de la telenovela Mi camino es amarte de Nicandro Díaz, aclaró rumores de una ruptura y con un semblante algo nervioso, confirmó que sí hay separación.

"Mira, lo único que te puedo decir es que se han especulado muchas cosas. El tema es que yo estoy grabando todos los días de lunes a sábado e Irina ha tenido viajes; se fue a Nueva York, a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Catar. Cada quién ha estado con sus actividades profesionales y por eso se han dado muchas versiones y especulaciones", dijo Soto, confirmando que sí continúan separados y estarán más tiempo a distancia, aunque por el momento argumenta que solo será física.

Por otro lado, el actor fue claro al admitir que sí hay un tercero en discordia, pero no una mujer o un hombre, sino el trabajo en conjunto que ambos tienen. Según indicó Televisa, "una carga laboral que se ha puesto en medio de ambos para separarlos, pero solo temporalmente", pues el histrión de 47 años, quien es 18 años mayor que Irina, afirma que están muy bien. El actor justificó las versiones de que ya no están juntos debido al trabajo, aunque no dio detalles de su relación:

"Vamos bien, es simplemente que cada quién está con un chorro de trabajo, yo con las cargas de las grabaciones. Tú lo sabes, la gente no lo sabe pero estamos de 12, 14, a veces hasta 16 horas. Hoy llegamos 6 am y acabamos a las 9, 9:30 de la noche. ella ha estado... se fue dos semanas a NY, se fue un mes a Rusia, se va ahora un mes a Catar. Cada quién ha estado con sus cosas pero todo bien", comentó.

Gabriel también habló de la carrera de su prometida, quien lleva ya una década en el medio artístico: "Sí, ya 10 años en México, 10 en Televisa y también eso es gracias al cariño de la gente". Finalmente, se sinceró y reveló si su boda se celebrará en 2023 o no: "Es la idea... esperemos que no venga otro conflicto Ucrania-Rusia, otra pandemia y todo va caminando bien", dijo algo incómodo, por lo que le preguntaron si no podrían hacer "algo privado o sencillo" y dijo: "pues... eso es ahí entre nosotros", concluyó con una risa nerviosa.

Fuente: Tribuna