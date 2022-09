Adiós TV Azteca: Tras 18 años desaparecido, galán de novelas vuelve a Televisa y luce irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien actualmente lleva 18 años desaparecido de las telenovelas, dejó en shock a todos los televidentes debido a que hace varias horas reapareció en Televisa y luce irreconocible a su época como galán de melodramas. Se trata del puertorriqueño Johnny Lozada, quien además de la actuación primero se volvió famoso por formar parte del grupo Menudo.

El oriundo de Caguas se caracterizó por ser un excelente bailarín y además porque estuvo en la 'época de oro' de Menudo compartiendo al lado de René Farrait, Xavier Serbiá, Ricky Martin, Ricky Meléndez, Charlie Massó y Ray Reyes. Su éxito en la industria musical también le abrió las puertas en la televisión y pudo llegar a la pantalla de Televisa participando en varios de sus melodramas más entrañables.

En 2001 fue protagonista de la exitosa novela juvenil Amigas y rivales donde compartió con famosas como Adamari López y Angélica Vale, luego realizó Cómplices al rescate donde fue co-protagonista junto a celebridades como Belinda y finalmente realizó Misión S.O.S. en 2004, con el cual se despidió para siempre de los melodramas. Luego Johnny sí hizo otros trabajos de actuación pero en películas como I Love Miami.

Tras abandonar la televisión mexicana, el puertorriqueño se fue a trabajar a Estados Unidos como parte de la cadena Univisión y se unió a programas como Sal y Pimienta en 2010, pero 2 años más tarde los abandonó y se volvió presentador en ¡Despierta América! para después renunciar en 2016 y memes más tarde unirse al elenco del reality Pequeños Gigantes USA (2017).

En 2019 Johnny volvió a la pantalla de Televisa siendo parte de la primera temporada del reality ¿Quién es la máscara? pero lamentablemente no logró avanzar del primer programa y fue el primero en resultar eliminado. En 2020 Lozada volvió a la polémica debido a que se realizó una bioserie de Menudo y él no formó parte. En entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, el cantante dijo que él y los productores no llegaron a un acuerdo.

Tras todos estos años retirado de la pantalla chica mexicana, la mañana de este jueves 29 de septiembre la imagen de Johnny reapareció en las redes sociales del matutino de Las Estrellas debido a que recordaron qué ha sido de su vida. Luego de dejar la actuación, el puertorriqueño se mudó a Estados Unidos y se dedicó a criar a sus hijos Jahn, Thalía, Natalia y Felipe que concibió al casarse con su esposa Sandra Melendez. En la actualidad el cantante ya volvió a Univisión y es parte del elenco de Despierta América.

