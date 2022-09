Andrés García revela que regresará al hospital por problemas de salud y estalla contra su hijo

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Desde hace varios meses que el empresario y actor Andrés García no cuenta con buena salud, y conforme pasa el tiempo su estado se ha deteriorando, por lo que en diversas ocasiones ha declarado que probablemente ya esté llegando a sus últimos días. Justamente en este tema, el intérprete de Pedro Navaja ha manifestado no sentir temor porque llegue su muerte, y ahora en entrevista para el programa Hoy, realizó una comparación peculiar.

A la muerte hay que verla como una mujer hermosísima, que son muy parecidas a la muerte, las mujeres hermosísimas las miras a la cara y te terminan matando, te mata su belleza, la muerte es igual, entonces mirándola a la cara ya no le es tan fácil a ella acceder a ti", dijo el famoso.

Postrado en su cama, don Andrés reflexionó sobre el paso de los años y si le debe algo a la vida, por lo que comentó: "Yo creo que le debo mucho, porque he tenido muchísima suerte, me la he jugado muchísimas veces, en serio, no de mentiritas, en mucho tipo de cosas, y la he librado, hay veces que la he librado y pensado, ya me morí, ya debo estar del otro lado, y luego resulta que veo y digo 'no, todavía estoy aquí'".

El artista de 81 años de edad explicó que volverá a ingresar al hospital para que los doctores le asignen el tratamiento más adecuado para combatir uno de sus padecimientos: "Lo mío es una cuestión que es un problema que tengo hace 30 años, el hueso de la médula espinal, que me causé yo por tomar medicinas equivocadas, y la libré, y la sigo librando, pero siempre estoy al borde (de la muerte)".

Pese a la reunión que Leonardo García tuvo con su padre hace no mucho, aparentemente, la comunicación entre ellos no mejoró, ya que durante esta charla con Hoy, el actor dijo que a "Leonardo le vale ma***" al hablar de su salud. A pesar que Andrés asegura que su hijo no está interesado en él, su esposa, Margarita Portillo, señaló que Leonardo ha intentado comunicarse con su padre, pero el famoso está renuente a verlo.

Cabe recordar que hace unos días, el actor Jorge Rivero, que en su época fue uno de los galanes más famosos del cine mexicano, reapareció ante las cámaras y le mandó un mensaje a su amigo y compañero Andrés García: "Mi querido Andrés te mando un saludo, lo mejor, quiero irte a visitar allá en Acapulco, nada me daría mayor gusto, había pensado ir en octubre, así que allá nos vemos".

Fuente: Tribuna