Anette Cuburu rompe el silencio sobre los supuestos privilegios que tuvo con Sandra Smester

Ciudad de México.- Después de que se revelara la renuncia de la exdirectora de contenido TV Azteca, Sandra Smester, la conductora Anette Cuburu, en una reciente entrevista habló sobre los nuevos rumores que aseguran que ella recibió jugosos beneficios en la empresa por parte Smester, debido a que ambas son grandes amigas. La presentadora estelar de Venga la Alegría negó rotundamente tener un sueldo elevado como se afirma en redes sociales.

Anette Cuburu aseguró que se siente muy agradecida con la administración de la exdirectora de contenidos por las oportunidades que le dio en algunos proyectos, pero el resto lo hizo ella misma con mucho esfuerzo y trabajo: "Imagínate si yo tuviera un sueldo privilegiado, ¿ustedes creen que yo viviría en TV Azteca como lo hice el año pasado? que ni siquiera comía, porque hacia 5 horas de Venga la Alegría, luego 2 horas en la tarde del Al Extremo, y no veía a mis hijos".

Y continuó: "Yo creo que sería una decisión muy bruta si tuviera un sueldo privilegiado. Mejor me iría a ver a mis hijos con ese sueldo si es que lo tuviera. Yo que soy una mamá que he sacado adelante a mis hijos sola, que lucho mucho y que me ha costado muchas lágrimas de sangre estar donde estoy".

Anette añadió que desconoce de dónde vengan este tipo de ataques hacía ella, pues simplemente se concentra en hacer su trabajo sin meterse con nadie: "No entiendo porque que yo quiera que te vaya mal a ti o a otra persona por ejemplo. A mí me encanta que a la gente le vaya bien, cuando entiendes y aplaudes los éxitos de los demás, has entendido todo en la vida", comentó.

Por último, dijo que considera a Sandra como una buena amiga, y una gran profesional, a la que le encantaría aprenderle como llevar una televisora o una empresa dentro de los medios: "Es una mujer espectacular, una mujer que lleva más de 20 años en puestos muy importantes en diferentes empresas de televisión. La considero una amiga, para toda la vida, y le dije que yo la voy a seguir porque quiero seguir aprendiendo de ella, de alguien que sabe de televisión, que es de lo que más me apasiona".

La salida de Sandra Smester de TV Azteca

Fue la mañana del pasado lunes 1 de agosto, cuando a través de su cuenta de Twitter, Smester confesó que había renunciado a ser la Directora General de Contenidos y Distribución del Ajusco, puesto en el que tenía casi 2 años, debido a que había aceptado ser la nueva Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos dentro de Telemundo, por lo que incluso dejaría la Ciudad de México, dado a que el puesto está en Miami, Florida.

