Bomba en Televisa: Tras 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín se 'separan'

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien es una de las celebridades más aclamadas de Televisa, de nueva cuenta está metida en una nueva polémica y es que ahora se ha comenzado a especular que ella y el querido cantante Erik Rubín estarían separados luego de 22 años de matrimonio y luego de haberse convertido en una de las parejas más controversiales del espectáculo mexicano.

Aunque han formado una hermosa familia al lado de sus dos hijas, Mía y Nina Rubín, tanto el exintegrante del grupo Timbiriche como la presentadora estelar del programa Hoy se han enfrentado a fuertes escándalos por presuntas infidelidades pero siempre han logrado salir adelante y se mantienen juntos pese a todo pronóstico. Sin embargo, ambos han sido sinceros y han contado que sí han tenido varias crisis pero que el amor que sienten ha sido más grande que cualquier adversidad.

La verdad ha habido de todo. Ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos. No sé mañana", dijo Legarreta a los medios hace varios meses.