BTS: Surge demanda por difamación tras presunto amorío entre V y Jennie, de Black Pink

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Como algunas personas sabrán, el mundo del K-Pop es tan glamuroso como estricto y es que, para nadie es un secreto que los idols deben cumplir con ciertos requisitos para ser considerados como tal, uno de ellos es que, en la mayor parte de casos, no tienen permitido tener relaciones amorosas y, en caso de llegarlas a tener, deben mantenerse en la discreción total, de lo contrario las estrellas en cuestión terminarían en medio de un gran escándalo, tal es el caso de V, de BTS, y Jennie, de Black Pink.

Para quienes no lo sepan, en días anteriores salieron a la luz fotografías en donde ambos famosos se encuentran juntos, lo que dio pie a las especulaciones sobre un presunto amorío. De acuerdo con algunos informes, dichas imágenes salieron a la luz gracias a un hacker identificado como Gurumi Haribo, quien es un usuario de Internet, mismo que hace un tiempo recurrió a un grupo de chat donde habría publicado los polémicos retratos.

Parece ser que los rumores comenzaron a escalar a niveles sin precedentes, motivo por el que hace unas horas, la agencia encargada de Bangtan Sonyeondan, Big Hit, compartió un mensaje a través de la red social asiática, Weverse, en donde aseguraron que ya habían presentado una denuncia penal contra dichas publicaciones, las cuales calificó de ser "maliciosas" y de estar llenas de "ataques personales", también aseguraron que buscan difamar a los artistas relacionados.

Como se mencionó anteriormente, luego de que esto saliera a la luz, todas las miradas se giraron hacía Haribo, pero parece ser que él no es el blanco de BigHit, ya que, éste publicó un comunicado en donde afirmó que las presuntas medidas legales no apuntan hacía él, esto es debido a que sus publicaciones son "vagas". Otro punto que fue recalcado por Gurumi es que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades; finalmente, el presunto hacker reveló que, en caso de que sí lo estuviesen demandando, él está dispuesto a colaborar y presentar toda la evidencia de la que dispone.

Fuentes: Tribuna