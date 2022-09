Enfermo y en coma: Tras 33 años en Televisa y perder 20 kilos, galán da grave noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien abandonó Televisa para enfocarse en ser productor, aparece en redes del programa Hoy y da dura noticia luego de estar al borde de la muerte. Se trata de Antonio Mauri, quien estuvo 33 años en las filas de la televisora de San Ángel y renunció en 2018 para dedicarse más a la producción. El artista mexicano, quien estuvo en coma y luchó por su vida durante meses tras tener Covid-19 en 2020, vuelve a dar positivo al virus.

Como se recordará, Toño Mauri ha participado en melodramas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte. En 2020, casi al inicio de la pandemia, se contagió de Covid-19 y su salud empezó a decaer rápidamente, por lo que tuvo que ser hospitalizado en Miami, Florido. Mauri estuvo en estado de coma durante 4 meses, perdió 20 kilos y fue salvado de milagro con un doble trasplante de pulmón.

Toño Mauri casi pierde la vida en el 2020

El histrión acabó irreconocible por esos meses que estuvo en el hospital, sin embargo, salió adelante y se recuperó. Poco después, Mauri empezó a retomar su vida laboral, sin embargo, hace unas semanas volvió al hospital por una obstrucción intestinal. Tras recuperar su salud y quedar fuera de peligro, ahora Mauri hizo un alarmante anuncio a través de su cuenta de Instagram, publicación que fue retomada en redes del programa Hoy y del matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

Mauri confirmó que nuevamente está contagiado de coronavirus, aunque afortunadamente ya está vacunado: "Otra vez COVID!! Por favor no bajen la guardia!!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar (sic)". De la misma manera, el artista manifestó que ya está recibiendo atención médica y el cuidado de su familia para afrontar la enfermedad: "Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!!".

A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho!!! (sic)", escribió.

Junto al anuncio, el actor se fotografió recostado con cubrebocas y mostrando el resultado positivo de la prueba de Covid-19. De inmediato, compañeros del medio artístico como Yuri, Natalia Jiménez, Alejandro Nones y Yordi Rosado, además de sus seguidores, no dudaron en enviarle sus deseos de pronta recuperación. Hasta el momento, el actor no dio detalles de cómo pudo haberse contagiado, sin embargo, seguramente pronto brindará más información sobre su estado de salud.

