Estos son los famosos que están contemplados para aparecer en el reality 'Divina Comida'

Ciudad de México.- Será el próximo 27 de octubre que llegará a México el reality, Divina Comida, el cual pretende ser un importante reality de comida, mismo que se transmitirá a través de la señal de HBO Max, en varios famosos tendrán que lucirse con sus invitados al ser nombrados como anfitriones, por lo cual sacarán sus dotes culinarios para llamar la atención de la audiencia.

Cabe mencionar que además de presumir sus talentos en la cocina también aprovecharán para contar algunas de sus confesiones, por lo que dicho proyecto pretende ser uno de los más llamativos del momento, a tal grado de que le podría hacer la competencia a MasterChef, mismo que es producido por la empresa mexicana TV Azteca.

Estos famosos están contemplados para salir en el reality 'Divina Comida'

Entre las estrellas que se integrarán a dicho programa se encuentran Belinda, Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María y Alex Lora, entre otros, quienes ya han sido expuestos a través de redes sociales, todo con el fin de atraer las miradas de los espectadores, quienes incluso esperan que cuenten algunas cosas de su vida privada y más si algunos han estado en medio de la polémica.

Cabe mencionar que esta es la versión mexicana del reality Come Dine With Me, donde se contarán con cuatro mesas conformadas por grandes personalidades ahora en México, quienes lo largo de cuatro semanas abrirán las puertas de su casa a los televidentes, así como invitados para lucirse en la cocina y prepararles uno de sus mejores platillos.

Por el momento, en los avances se lograron ver algunas de las complicaciones que tendrán algunos de los 16 famosos a la hora de preparar los platillos, mientras con una reconocida cantante hace una impactante confesión a los espectadores, así como a sus invitados.

Fuente: Tribuna