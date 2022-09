Golpe a la corona: Aseguran que Meghan Markle y Harry planean una ventaja real con ayuda de Netflix

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Para nadie es un secreto que la relación entre los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry Windsor, no es la mejor con el resto de la familia Real luego que estos confirmaran que renunciarían a la corona en 2020, desplantes que se hicieron más notorios durante el largo funeral de la Reina Isabel II, quien murió el pasado 8 de septiembre a consecuencia de su avanzada edad.

Durante la despedida de la monarca más longeva que ha tenido Reino Unido, la actriz de la serie Suits y el hijo menor del actual monarca, Carlos III tuvieron que lidiar con la atención de la prensa más el hecho de haberle quitado a sus hijos, Archie y Lilibet el título de 'Su alteza real', lo que aseguran provocó más la furia de la pareja quienes esperaban que los niños fueran tratados como tales.

No obstante, medios estadounidenses han informado que la pareja ya urgió a la plataforma Netflix a trabajar en la docuserie que ellos ya tenían programada con la empresa donde se abordaría todo lo relacionado con la familia real, proyecto que inicialmente se dijo, estaría disponible luego del estreno de la quinta temporada de The Crown pero que ahora parece haber atrasado su fecha de estreno pues han pedido hacerle ciertas modificaciones a la edición final, lo que se dijo podría corresponder a 'arreglos' de venganza para la monarquía aunados a lo vivido durante la despedida de la reina.

Esta docuserie que a la pareja le dejó un millonario contrato, no ha sido oficialmente anunciada por Netflix; sin embargo, su estreno estaba programado para diciembre del 2022 aunque ahora será hasta 2023 cuando salga a la luz. Este periodo de espera podría eliminar dichos que ambos dijeron en torno al actual rey o bien, podría afectarlo al igual que al resto de los Royals, en especial a Camila Parker y hasta a los Príncipes de Gales, William y Kate.

"Están ocurriendo muchas conversaciones. Escuché que Harry y Meghan quieren que la serie se lleve a cabo hasta el próximo año, quieren detenerla", dijo una fuente de Netflix a medios estadounidenses.

Aunque Meghan y Harry han planeado detener el estreno, para Netflix ha sido algo 'urgente' sacarlo como ya se tenía planeado; no obstante, esta espera que la pareja ha pedido podría sí ser para eliminar posturas y evitar afectar a la monarquía. Aunque no hay información certera, el público deberá esperar a este lanzamiento en especial cuando el Palacio de Buckingham informó que haría lo posible porque Netflix no afectara la reputación de Carlos III en la serie The Crown, ya que en esta quinta entrega se abordará el divorcio con Diana Spencer y el matrimonio con la reina consorte.

